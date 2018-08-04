Посетители ресторана Гордона Рамзи пострадали от горящего «Осла»

В ресторане известного британского шеф-повара Гордона Рамзи Hell's Kitchen в комплексе Caesars Palace (Лас-Вегас, Невада) двое клиентов получили ожоги.

Они находились рядом с местом приготовления напитка Rum Donkey на основе рома. Для безопасности посетителей коктейль «Ромовый осел» исключили из меню, передает ТАСС

Гордон Рамзи — знаменитый британский шеф-повар. Его рестораны удостоены 16 звезд Мишлен. Его фирменный ресторан Restaurant Gordon Ramsay, находящийся в Лондоне, имеет три звезды Мишлен. Популярный ведущий британских телешоу The F-Word, Ramsay’s Kitchen Nightmares и Адская кухня, а также их американских телеблизнецов.