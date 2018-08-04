Ещё
Посетители ресторана Гордона Рамзи пострадали от горящего «Осла»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Посетители ресторана Гордона Рамзи пострадали от горящего «Осла» 

Вести.Ru 10 часов назад
Фото: Вести.Ru
В ресторане известного британского шеф-повара Гордона Рамзи Hell's Kitchen в комплексе Caesars Palace (Лас-Вегас, Невада) двое клиентов получили ожоги.
Они находились рядом с местом приготовления напитка Rum Donkey на основе рома. Для безопасности посетителей коктейль «Ромовый осел» исключили из меню, передает ТАСС.
Гордон Рамзи — знаменитый британский шеф-повар. Его рестораны удостоены 16 звезд Мишлен. Его фирменный ресторан Restaurant Gordon Ramsay, находящийся в Лондоне, имеет три звезды Мишлен. Популярный ведущий британских телешоу The F-Word, Ramsay’s Kitchen Nightmares и Адская кухня, а также их американских телеблизнецов.
Вести.Ru: последние новости
Вести.net: “Яндекс.Карты” помогут найти ресторан по нужному блюду На стояние против фильма "Матильда" вышли жители ряда городов РФ Скончался известный по фильмам братьев Коэнов актер
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест про кино: так было на самом деле или нет?1
Что стало с артистами из «Бумера»9
Названы самые раздражающие привычки туристов
Орландо Блум и Лив Тайлер воссоединились
Тест: помните ли вы фильм «Максим Перепелица»19
Видео
Рамблер приглашает на Пикник «Афиши»!
Город
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
09:23
Что стало с артистами из «Бумера»
Кино
05:08
Ляпы в заслуженных советских картинах
Кино
10:11
Как выглядят супергерои без силы
Кино
01:29
«Альф» вернется на экраны
ТВ
08:26
Голливудские фильмы про плохих русских
Кино
02:56
Кто спас «Покровские ворота»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение