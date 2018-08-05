Где встречают утро Решетова, Анохина и Шипилова: топ-7 мест с самыми красивыми и вкусными завтраками в Москве

Если приемы пищи можно поделить на мужские и женские, то ужины — это что-то брутальное, дикое, плотное и абсолютно мужское, а завтраки — женское — уютное, нежное, милое и очень привлекательное. Вдохновляясь такими определениями, редакция WMJ.ru решила собрать самые лучшие места для атмосферного начала дня и попросила рассказать красивых девушек об их завтраках-фаворитах.

«Киану»

Сесть на скамейку у окошка с аперолем и смотреть на одетых в Balenciaga и Balmain сонных прохожих… Так начинается субботнее утро в ресторанчике «Киану» на углу у Патриарших прудов. Встречать новый день здесь в соответствии с обстановкой предлагают стильно — с омлетами и кашами с азиатским акцентом. Так, нежный домашний омлет здесь подают с угрем, креветками или лососем, а кашу делают из киноа с фруктами и, конечно, на кокосовом молоке. За главную изюминку в списке завтраков отвечают котлетки из тофу. Их решили подавать с киви-соусом — и совсем не зря. Кислый вкус фрукта оттеняет плотную текстуру тофу, а выглядит такое блюдо сразу на 1000 лайков в Instagram!

Из более привычных трендов здесь красуются сырники с лесными ягодами и сметаной, брускетты с ростбифом или яйцом пашот и панкейки с лососем или карамелью.

Время завтрака: с 10:00 до 16:00.

Средний чек: 2500 руб.

«Город-Сад»

В более будничном настроении существуют завтраки в кафе «Город-Сад». И это никакой не минус! Место создано для того, чтобы заехать сюда перед работой: светлый, но не слишком расслабляющий интерьер, совмещенный магазинчик, чтобы прикупить что-то вкусненькое с собой, и совершенно здоровые завтраки.

— рассказывает Анастасия Решетова , основательница бренда In.Hype и владелица бьюти-пространства INHYPE BEAUTY ZONE.

Вообще «Город-Сад» радует доступной веганской едой. И если в «Киану» сырники подают отдельно, а тофу отдельно, то здесь приятное с полезным умело совместили в сырниках из тофу на миндальной муке. А больше красок завтраку стремятся прибавить здешние чиа-пудинги, их на выбор два вида: с манго и маракуйей и клубничным соусом.

А вот настоящие веганские блюда в стиле «Я на Бали» ищем в другом месте.

Время завтрака: весь день.

Средний чек: до 700 руб.

Обитель самых живописных завтраков в Москве (по крайней мере, для любителей чего-то этакого) официально базируется в спрятанном от лишних глаз Holy Basil Cafe. Как говорит ярая любительница всего индонезийского Айза Анохина , «Holy Basil Cafe — это кусочек Бали в Москве».

— делится впечатлениями Айза Анохина, владелица лаборатории стиля Ai❤Lab.

Девушка признается, что на завтрак ее любимчик — смузи-боул PINK PANTHER. Выглядит такое блюдо впечатляюще: яркие краски ягодного микса, смешанного с кокосовым молоком, дополняют банан, гранола, кокосовая стружка и еще целая туча полезных топпингов.

Помимо боулов, в меню можно найти отдельную строку завтраков. В той же «островной» сервировке здесь подают веганские йогурты, панкейки, кокосовую кашу и, конечно, тофу в разных вариациях.

Время завтрака: весь день.

Средний чек: до 700 руб.

«Дружба»

За душевными и домашними завтраками направляемся на Трехгорную мануфактуру. Новая цитадель модников «Кафе Дружба» с недавних пор открывается с 8 утра и предлагает встречать утро завтраками «почти как дома».

Пример тому — красующаяся в меню холостяцкая яичница, бутерброды, сырники и блинчики с творогом. Подают все с прикрытым намеком на изысканность: хлеб и колбасу готовят на собственном производстве, а творог завозят от местных фермеров. Подачу тоже не боятся оставлять небрежной, что на фоне стильного и роскошного интерьера делает блюда особенно привлекательными. Согласись!

Время завтрака: с 8:00 до 12:00.

Средний чек: 1500 руб.

Кто готовит лучшие завтраки? Французы, конечно! А если еще сдабривают свою классику кулинарными трендами, то делают настоящий вкусовой прорыв. По крайней мере, до этого додумались во французском необистро «Жеральдин» и теперь утром кормят гостей гастрономическим счастьем. Тут подают эталонные круассаны, бриоши и вафли, не менее эталонные по московским меркам сырники, каши и скрэмблы. Но отдельного внимания заслуживают воздушные омлеты суфле двух видов — омлет матушки Пуляр и яйца Орсини.

Совершенно в новом прочтении предстает запеканка с изюмом и творог, который подают со шпинатом, укропом и гренками из ржаного крема. А для особенно голодных приносят жареный сыр камамбер с кремом из глазированных фиников.

Время завтрака: с 8:00 до 12:00.

Средний чек: 1500 руб.

«Кофемания»

Незаурядная на первый взгляд сетевая кофейня, которая заставляет постоянно сравнивать себя с элитными ресторанами. В первую очередь, конечно, ценами, но ведь не о них сегодня речь. Завтраки по выходным тут подают аж до 14:00, и в это время точно стоит пробовать (и сразу же фотографировать в Instagram) яйцо бенедиктин, которое щедро обливают голландским соусом. За абсолютный хит отвечает страчателла (ее идеально дополняют земляникой) и классический круассан с миндалем.

Не меньшей популярностью пользуется бриошь со страчателлой и фруктами, в любви к которой даже призналась Ксения Шипилова:

— говорит Ксения, beauty-предприниматель, владелица сети салонов красоты Keep Looking.

Время завтрака: пн. — пт. : с 8:00 до 12:00, сб. — вс. : с 8:00 до 14:00.

Средний чек: 1500 руб.

«Чистая линия»

Завершает подборку удивительное открытие. Ресторан, который работает под брендом мороженого, предлагает, наверное, самые щедрые, сытные и очень уж привлекательные на вид завтраки в центре Москвы.

Сидя на уютной веранде ресторана с видом на оживленную Тверскую и Кремль, определенно, нужно заказывать крок-мадам. Он сервируется на большом мягком тосте, сдабривается сыром чеддер и горстью пряной индейки (предупреждаем: съесть все это удастся только особенно голодным). Для сладкоежек идеальны сырники, которые приводят в полнейший восторг каждого гостя. Будто подражая чизкейку, в блюде нежный творог сырников сочетают с крошкой из песочного теста, соленой карамелью и сметаной.

Запивать все стоит удивительно мягким капучино, но только на обычном молоке. В отличие от предложенного овсяного, на нем и рисунки у барменов получаются лучше, и можно быть уверенной, что оно натуральное.

Время завтрака: с 5:00 до 12:00.

Средний чек: 1500 руб.

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Фото: пресс-служба, открытые интернет-источники, Instagram, Shutterstock/VOSTOCK