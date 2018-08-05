Восемь кафе и ресторанов, которые открылись в июле

Гастрономическая жизнь Москвы никогда не стоит на месте. Казалось бы, избалованных жителей столицы уже ничем не удивишь, но рестораторы и шеф-повара продолжают придумывать все новые и новые фишки, которые влюбляют в себя истинных гурманов.

KitchenMag составил традиционную подборку гастрономических открытий, которые порадовали москвичей в июле. Бронируйте ближайшие выходные и отправляйтесь изучать кухню и обслуживание в кафе и ресторанах из нашего обзора.

В районе метро Сухаревская открылся винный бар Blush. Меню для удобства гостей поделили по ценам за бутылку — в нем четыре раздела: 890, 1600, 2150 и 2800 рублей. Еду аккуратно и тщательно подбирали к винной карте. К красному, белому или игристому вы можете взять рийет из кролика, севиче из дорады с апельсином, брускетту с моцареллой и другие не менее интересные и изысканные блюда.

Адрес: Даев пер., 2 Средний счет: 1500 рублей

Поклонники японской кухни получили еще одно достойное заведение, в котором виртуозно готовят разнообразные национальные блюда. Ресторан J'pan открыли Михаил и Денис Левченко, которые также известны москвичам по бару «Герои». В J'pan есть две открытые кухни: на одной готовят выпечку — тайяки, такояки, панкейки; на другой — основные блюда. А еще сюда можно смело приходить за классными завтраками: японскими омлетами, чизкейками, вафлями в форме рыбок, воздушным кексом с матча и цветами сакуры.

Адрес: ул. Трубная, 21 Средний счет: 1500 рублей

Если среди ваших друзей есть петербуржцы, обязательно спросите их о пицце из Italy. Наверняка они ответят вам, что это лучшая пицца в мире. И будут совершенно правы. Теперь пицца из Italy, а также многие другие блюда итальянской кухни доступны и в Москве. До конца теплого сезона в ресторане будет открыта веранда, на которой можно насладиться пастой или пиццей под аккомпанимент белого вина.

Адрес: ул. Большая Грузинская, 69 Средний счет: 1500 рублей

Во дворах Большой Дмитровки открылся тайский вечерний бар Neon Monkey. Идейные вдохновители проекта обещают освежающие коктейли на основе тайских фруктов, вкусную недорогую еду и расслабляющую атмосферу. Интерьер завораживает и будто перемещает на неспящие тайские улочки с влажным климатом и постоянным предвкушением веселья в воздухе.

Адрес: ул. Большая Дмитровка, 32, стр. 1 Средний счет: 1500 рублей

Фанатам кофе и «Даблби» определенно есть, чем заняться в ближайшие выходные. Создатели проекта открыли новое заведение под названием «Даблби White». Это кофейня нового формата. Здесь все автоматизированно: бариста задает параметры напитка через мобильное приложение, которое связывает все кофейное оборудование. Ваш кофе получается ровно таким, каким вы его планировали. В меню вы найдете классические кофейные напитки и десерты, а также популярный сейчас фильтр-кофе.

Адрес: Каширское ш., 61, корп. 2 Средний счет: 500 рублей

Устричный бар Lure открыли молодые рестораторы Георгий и Ника Вершинины, которые перебрались в Москву из Ростова-на-Дону. В интерьере преобладает трендовый минимализм. Изюминка заведения — большой аквариум, который располагается прямо в центре зала. В меню 15 видов устриц, в том числе новозеландские, дальневосточные и марокканские. Цены весьма демократичные: так, новозеландские устрицы поштучно отдают за 150 рублей. Дополнить устрицы можно как привычными лимоном и винным уксусом, так и необычными приправами и топпингами — например, манговым пюре или кокосовым кремом.

Адрес: 3-я улица Ямского Поля, 9 Средний счет: 2000 рублей

В районе метро Парк Культуры открылся большой и просторный ресторан на каждый день. Меню разработано без особых претензий, так что каждый сможет найти себе блюдо по душе. Ассортимент блюд действительно разнообразен: бургер с тунцом, ризотто с песто, куриные крылье, свиные ребрышки, дорадо с картофелем. Приятный бонус — богатые винная и коктейльная карты.

Адрес: Пречистенская наб., 5 Средний счет: 1500 рублей

На территории Даниловского рынка открылась вторая точка Pinsa Maestrello — пиццерии, которая уже успела завоевать сердца москвичей. Меню радует стабильностью. Здесь также готовят более 16 видов пинсы, в том числе с прошутто крудо, рукколой и моцареллой. К пицце можно взять домашний лимонад, сок или морс.

Адрес: ул. Мытная, 74 (Даниловский рынок)

Средний счет: 700 рублей

Источник фото для тизера: официальная группа Pinsa Maestrello в Фейсбуке.