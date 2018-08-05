Пекинские власти продвигают «туалетную революцию» в 5000 столичных ресторанов

Пекин, 5 августа / Синьхуа / — Пекинские власти выпустили правила, касающиеся ресторанных туалетов, с целью улучшения санитарных условий в 5000 заведений общепита в этом году, сообщает газета «Бэйцзин цинняньбао» /"Пекинская молодежная газета"/.

Пекинское управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами опубликовало свыше 40 правил, включающих в себя требования к устанавливаемой в заведениях общепита сантехнике, а также правила уборки и дезинфекции санузлов.

Работники ресторанов должны проверять санитарное состояние туалетов каждый час, а в часы основного наплыва посетителей — каждые 15 минут. Все туалеты должны дезинфицироваться как минимум раз в сутки, а другие предметы в санузлах, такие как смесители, раковины, поручни, сушилки для рук, — не менее четырех раз в день.

Ресторанам также запрещается использовать необычные таблички на входе в санузел, по которым сложно понять, что речь идет о туалете. Также в ресторанных санузлах обязательно должны быть перегородки между кабинками, зеркала и одноразовые сиденья на унитаз.

"Опубликованные правила знаменуют начало «туалетной революции» в пекинских ресторанах", — заявил чиновник из указанного ведомства Дуань Чжиюн.

В 2015 году Китай запустил туалетную революцию, чтобы привести общественные уборные по всей стране в надлежащий вид и сделать их чище. -0-