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Пермяк стал финалистом престижного конкурса барменов
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Пермяк стал финалистом престижного конкурса барменов 

АиФ Пермь 8 часов назад
Фото: АиФ Пермь
24-летний пермяк Андрей Шевченко вошёл в число семи финалистов престижного конкурса барменов Bols Around Russia.
Конкурс проводят в России с 2007 года. В этом году он посвящён путешествиям. Участникам нужно было придумать авторский рецепт коктейля, который будет соответствовать заявленной теме и ещё нескольким критериям. Вместе с подробной рецептурой напитка участники были должны прислать и фото готового напитка.
Всего на конкурс поступило 260 заявок. По каждому представленному рецепту организаторы самостоятельно готовили коктейли и оценивали их по нескольким параметрам.
Андрей Шевченко, работающий барменом в пермском Gatsby s bar, придумал рецепт, в котором отразил свою мечту о путешествиях не по миру, а во времени и пространстве. Организаторы высоко оценили профессиональный талант пермского бармена, по решению жюри он вошёл в число семи финалистов конкурса.
Финальный этап будет очным, он пройдёт 20 августа в Москве.
«Организаторы пока не разглашают, в чём будет заключаться финальное задание. Но определённо Андрей должен будет проявить навыки миксологии (наука о смешивании коктейлей — Авт.), умение общаться с посетителями и продемонстрировать знания о напитках», — говорят владельцы бара, в котором работает Андрей Шевченко.
По условиям конкурса, победитель получит в качестве приза недельное путешествие на яхте и право участвовать в международном конкурсе барменов.
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