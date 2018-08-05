Пермяк стал финалистом престижного конкурса барменов

24-летний пермяк Андрей Шевченко вошёл в число семи финалистов престижного конкурса барменов Bols Around Russia.

Конкурс проводят в России с 2007 года. В этом году он посвящён путешествиям. Участникам нужно было придумать авторский рецепт коктейля, который будет соответствовать заявленной теме и ещё нескольким критериям. Вместе с подробной рецептурой напитка участники были должны прислать и фото готового напитка.

Всего на конкурс поступило 260 заявок. По каждому представленному рецепту организаторы самостоятельно готовили коктейли и оценивали их по нескольким параметрам.

Андрей Шевченко, работающий барменом в пермском Gatsby s bar, придумал рецепт, в котором отразил свою мечту о путешествиях не по миру, а во времени и пространстве. Организаторы высоко оценили профессиональный талант пермского бармена, по решению жюри он вошёл в число семи финалистов конкурса.

Финальный этап будет очным, он пройдёт 20 августа в Москве.

«Организаторы пока не разглашают, в чём будет заключаться финальное задание. Но определённо Андрей должен будет проявить навыки миксологии (наука о смешивании коктейлей — Авт.), умение общаться с посетителями и продемонстрировать знания о напитках», — говорят владельцы бара, в котором работает Андрей Шевченко.

По условиям конкурса, победитель получит в качестве приза недельное путешествие на яхте и право участвовать в международном конкурсе барменов.