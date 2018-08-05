Ирина Горбачева, Юлия Топольницкая и Екатерина Комолова на презентации проекта Meet Qatar

4 августа в Москве в рамках музыкального фестиваля Пикник «Афиши» был представлен однодневный поп-ап проект культуры и гастрономии Катара Meet Qatar. Основной акцент был сделан на гастрономии: организаторы собрали лучшие гастрономические проекты Дохи — от маленьких семейных кафе до крупнейших ресторанных сетей. Все владельцы, вендеры и шеф-повара приехали в Москву, чтобы лично представить их на мероприятии. C собой они привезли самые яркие катарские продукты — национальный плов, традиционный арабский кофе с кардамоном и шафраном, лепешки чапати, катарские финики и донатсы.

Ценители культуры стрит-фуда могли насладиться бургерами с котлетой из черного ангуса или куриного филе и фри из батата. Кроме того, для всех желающих были организованы экспресс-курсы по приготовлению традиционного арабского хлеба.

Одной едой дело не ограничилось — для гостей MEET QATAR работали поп-ап-магазины, торгующие одеждой из органических тканей, стильной посудой из кокосовых орехов, текстильными сумками, столовыми приборами из дерева и ароматическими свечами.