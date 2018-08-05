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«Двор Подзноева» представит псковскую кухню на Международном форуме древних городов
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«Двор Подзноева» представит псковскую кухню на Международном форуме древних городов 

Псковская губерния 10 часов назад
Организаторы первого Международного форума древних городов опубликовали «ВКонтакте» меню ужина различных кухонь мира в честь форума. Повар псковского ресторана «Двор Подзноева» Сергей Евдокимов представит гостям форума пироги с жареной капустой, борканник c морковью и губник c грибами. Севиче Classico, Amazonico, Nikkei представит Рашид Рахманов из ресторана «Metis» (Екатеринбург) и Орландо Бальдеон из ресторана перуанской кухни «LIMA» (Москва). Салат «Хориятики» и Мусакас приготовит повар Стефанос Семертзидис, греческая таверна «Porto Mikonos» (Москва). Эммануэль Вилль из ресторана «Olde Hansa» (Таллин, Эстония) представит жареного судака с картофельным пюре и беконом. Узбекский плов «Праздничный» и салат «Ачик-чучук» приготовят шеф-повар посольства Узбекистан Дилмурод Исматов в России и Араик Амзарян из ресторан-отеля «Diamond Hotel Yerevan». Отметим, Международный форум древних городов впервые пройдёт в Рязани с 12 по 19 августа. В программу форума войдут несколько международных конференций, мастер-классы, выставки, круглые столы. Среди участников, уже заявившихся на форум, города Испании, Германии, Греции, стран СНГ и России. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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