Проект Kitch стал пятым финалистом стрит-фуд премии Streaters 

На прошлой неделе в «Obed Bufet Москва-сити» свои концепции представили три гастрономических проекта — Gozleme с турецкими лепешками, Kitch с чизистейками и кондитерская Cheese it Bakery, сообщает «Афиша». В «Obed Bufet Москва-сити» прошла пятая в этом сезоне дегустация стрит-фуд премии Streaters. На суд жюри из профессионалов ресторанного бизнеса и фуд-журналистов были представлены три проекта: Gozleme, взявший в качестве основы своего меню традиционные турецкие лепешки гезлеме, Kitch с авторскими чизистейками c мраморной говядиной и чеддером и семейная кондитерская Cheese it Bakery, в которой представлены необычные домашние десерты и торты. По результатам дегустации победителем был признан Kitch, концепцию которого представил его руководитель, в прошлом директор по маркетингу Mail.ru Вадим Хрусталев. Напомним, основа чизистейка — жареная мраморная говядина, ее кладут в багет вместе с карамелизированным луком и соусом из чеддера и моцареллы. В США чизистейки — культовая уличная еда. Они настолько популярны, что ежегодно 24 марта в стране празднуют национальный День чизистейка. Теперь проект в числе номинантов на премию Streaters, финал которой запланирован на 14 декабря. А в августе с каждым из этих проектов любой желающий сможет познакомиться в рестомаркетах Obed Bufet.