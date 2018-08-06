В Москве открылся бельгийский паб родом из Петербурга

Открылся бельгийский паб родом из Петербурга со свежими морепродуктами и большим выбором пива в 300 метрах от Кремля. На Китай-городе заработал бельгийский паб «Траппист». В новом заведении, в котором к петербуржцам Бурову и Коккову присоединился глава заведений Pivbar Андрей Серганов, собрали здесь самую полную коллекцию бельгийского пива в столице: от траппистких элей, квадрюпелей и фламандцев до специальных разновидностей вроде гезов и ламбиков из Брюсселя.

Кухня московского «Трапписта» специализируется на свежих мидиях — их доставляют два раза в неделю прямо с Белого моря. Мидии готовят с белым вином, чили перцем, луком-шалот и чесноком (1200 р.), с кокосом, карри и лемонграссом (1200 р.), с сельдереем, базиликом и томатами в собственном соку (1200 р.) или в соусе «биск» (1200 р.).

Помимо них в меню есть фирменные картофельные вафли с соусом блю-чиз (390 р.) азиатская лапша с уткой (650 р.), салат с ростбифами и битыми огурцами (590 р.), молодой сыр в пивном кляре с ягодным и чили соусами (420 р.), мини-колбаски ручной работы с рагу из молодых овощей (450 р.), медальоны из говядины с овощами и перечным соусом (890 р.), средиземноморский суп с морепродуктами (690 р.), цыпленок-корнишон с вишней и соусом демиглас (650 р.), луизианские креветки на гриле с кукурузой и теплым багетом (890 р.).

На десерт — льежские (200 р.) и брюссельские (200 р.) вафли, к которым можно добавить мороженое (100 р.), различные сиропы (100 р.) и свежие ягоды (150 р.).

Интерьер московского «Трапписта» выполнен в стиле традиционных бельгийских пивных кафе: зеленые кожаные диваны, дубовый пол, барная стойка из мрамора, винтажные пивные бочки и коллекция тарелок с подписями, привезенная лично владельцами с разных траппистских пивоварен, пишет «Афиша».

Адрес: ул. Радищева, 36