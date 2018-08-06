«Яндекс. Карты» позволили искать рестораны и кафе по названию блюд и напитков

«Яндекс. Карты» разрешили пользователям искать места по названиям блюд и напитков. Об этом пишет Rusbase по сообщению представителей компании.

"Яндексе" отметили, что сервис понимает разные варианты запросов, например, «хочу окрошку», «где подают лагман», «где поесть украинский борщ». Кроме того, пользователь может указать район, чтобы сузить зону поиска.

"Яндекс. Карты" покажут описание места, его рейтинг, часы работы и ссылку на полное меню. Также пользователи могут забронировать столик в ряде ресторанов прямо через «Яндекс. Карты».

Поиск мест по названию блюд работает через веб-версию и через мобильные приложения «Яндекс. Карт» для iOS и Android. Сама функция пока доступно в Москве и Санкт-Петербурге, но позже должна появится и в других регионах, пообещали в «Яндексе».