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Самарцы могут узнать цены в заведениях города на «Яндекс. Картах»
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Самарцы могут узнать цены в заведениях города на «Яндекс. Картах» 

Волга Ньюс 5 часов назад
Жители и гости города могут подыскать среди десятков мест самое подходящее. Тем, кто спрашивает про кофейни, Карты назовут цену капучино. Тем, кто ищет салоны красоты, — цену женской стрижки. При поиске гостиниц пользователи узнают стоимость за ночь, а при поиске кафе — средний чек. Данные отображаются прямо на карте — остается лишь сравнить их и сделать выбор.
О любом месте доступны подробности: часы работы, рейтинг, возможность оплаты картой. В карточке ресторана можно заказать в нем столик, в карточке парикмахерской — записаться на стрижку, а в карточке гостиницы — забронировать номер. Такую опцию поддерживают многие заведения.
Цены на товары и услуги можно посмотреть в веб-версии «Яндекс. Карт» и в мобильном приложении для iOS и Android. Данные Яндекс получает от самих организаций или собирает на их сайтах.
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