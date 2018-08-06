Самарцы могут узнать цены в заведениях города на «Яндекс. Картах»

Жители и гости города могут подыскать среди десятков мест самое подходящее. Тем, кто спрашивает про кофейни, Карты назовут цену капучино. Тем, кто ищет салоны красоты, — цену женской стрижки. При поиске гостиниц пользователи узнают стоимость за ночь, а при поиске кафе — средний чек. Данные отображаются прямо на карте — остается лишь сравнить их и сделать выбор.

О любом месте доступны подробности: часы работы, рейтинг, возможность оплаты картой. В карточке ресторана можно заказать в нем столик, в карточке парикмахерской — записаться на стрижку, а в карточке гостиницы — забронировать номер. Такую опцию поддерживают многие заведения.