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Разработана уникальная фуд-карта ресторанов
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Разработана уникальная фуд-карта ресторанов 

Sostav.ru 5 часов назад
Фото: Sostav.ru
Пока телеканалы и многие бренды буквально бегут из онлайна в оффлайн, их коллеги из Z-card стремятся к обратному. Рассказываем о механике продвижения тех, кто стремится пробится в диджитал, а не из него.
В международном гастрономическом фестиваля Taste приняли участие 30 лучших и самых популярных ресторанов Москвы, а также более 150 компаний, отметивших свое присутствие интерактивными площаками.
В рамках Taste Moscow компания Z-Card представили уникальную фуд-карту, которая поможет жителям столицы ориентироваться в гастрономической Москве, а ресторанам даст возможность продвижения в нестандартном формате.
Такие карты ориентированы преимущественно на представителей среднего и крупного бизнеса, которые ищут новые решения для рекламы своих заведений, брендов.
Z-card:
«Сама идея интерактивного формата возникла из проекта, проведенного с компанией Amway — у них была Z-card, в которой на каждой панели был просто набор QR-кодов, по которым клиент может перейти на различные продукты или приложения. Клиент, пришедший в онлайн, становится для нас более понятным, так как здесь с помощью различных метрик мы можем анализировать интересы, определять пол, возраст и многие другие показатели клиентов».
В течение фестиваля промоутеры от Z-card знакомили гостей с продуктом, предлагая оставить визитку в обмен на фуд-карту. Затем Z-card выпустят новый тираж обновленной и уже «живой» фуд-карты с описанием заведений тех, чьи визитки были получены.
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