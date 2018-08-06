Ужин в четыре руки в Umi Oysters

Ужин в четыре руки в Umi Oysters16 августа шеф-повар Umi Oysters Евгений Мещеряков и шеф-повар поп-ап-ресторана Fish Chain Дмитрий Погорелов будут готовить для гостей в четыре руки. Ключевую роль этим вечером сыграют рыба и морепродукты. Ужин будет состоять из шести подач и особых комплиментов. Для начала — устрица умэбоси, корзинка чука и хамачи с лисичками. Затем — мурманский гребешок. Следом гостям подадут томатный гаспачо с ломтиком чипсов из каперсов и киноа, креветки по-калифорнийски с рисом и зубатку, томленную с томатами и сливой умэбоси. А на десерт шефы приготовят чизкейк унаги с дыней. Сбор гостей — в 19:00, начало ужина — в 20:00. Стоимость ужина, в которую включены и комплименты — 4000 рублей. Количество мест ограничено, бронь обязательна.