Ещё
Ужин в четыре руки в Umi Oysters
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Ужин в четыре руки в Umi Oysters 

Itsmywine.ru 6 часов назад
Фото: Itsmywine.ru
Ужин в четыре руки в Umi Oysters16 августа шеф-повар Umi Oysters Евгений Мещеряков и шеф-повар поп-ап-ресторана Fish Chain Дмитрий Погорелов будут готовить для гостей в четыре руки. Ключевую роль этим вечером сыграют рыба и морепродукты. Ужин будет состоять из шести подач и особых комплиментов. Для начала — устрица умэбоси, корзинка чука и хамачи с лисичками. Затем — мурманский гребешок. Следом гостям подадут томатный гаспачо с ломтиком чипсов из каперсов и киноа, креветки по-калифорнийски с рисом и зубатку, томленную с томатами и сливой умэбоси. А на десерт шефы приготовят чизкейк унаги с дыней. Сбор гостей — в 19:00, начало ужина — в 20:00. Стоимость ужина, в которую включены и комплименты — 4000 рублей. Количество мест ограничено, бронь обязательна.
Itsmywine.ru: последние новости
Хамон и сыр по специальной цене Какое вино выбрать к тартару Как заказать вино в ресторане: 11 альтернатив панике
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которые занимались сексом на съемках1
Самые реалистичные фильмы о войне9
Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“25
Нелепые сцены, которые вырезали из кино
Судьбы героев популярных «мыльных опер»1
Видео
09:30
Новый клип Билана взорвал Сеть
Концерты
01:31
Неприлично откровенные бразильские сериалы
ТВ
02:40
Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“
Кино
Рамблер приглашает на Пикник «Афиши»!
Город
10:50
Нелепые сцены, которые вырезали из кино
Кино
11:06
Самые реалистичные фильмы о войне
Кино
07:54
Как разочаровывают талантливые режиссёры
Кино
05:10
Неудачные дубли, влетевшие в копеечку
Кино
01:53
«Ночные снайперы» отметят юбилей в «Олимпийском»
Концерты
02:57
Почему Доронина воевала с Лиозновой
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение