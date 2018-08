Биография французского шеф-повара Жоэля Робюшона 

Жоэль Робюшон родился 7 апреля 1945 года в Пуатье на западе Франции в семье каменщика. Профессиональное образование получил на кулинарных курсах.

В 15 лет стал учеником шеф-повара на кухне отеля Relais Poitiers в Пуатье. Затем работал су-шефом в разных ресторанах Франции.

В 1974 году стал шеф-поваром ресторана в парижской гостинице Concorde Lafayette, где под его руководством работали 90 поваров, в 1978 году — шеф-поваром в Les Celebrites в отеле Nikko в Париже.

В 1981 году Робюшон открыл в столице Франции свой первый ресторан — Jamin. В 1984 году он стал самым молодым шеф-поваром, получившим высшую оценку в мире гастрономии — три звезды путеводителя Michelin (престижные кулинарные награды, присуждаемые этим ресторанным гидом).

В 1989 году он начал сотрудничество с японской группой компаний Sapporo и в том же году открыл ресторан Chateau Tailleve-Robuchon в Токио.

В 1990 года известный французский ресторанный справочник Gault Millau назвал Робюшона «Шеф-поваром столетия».

Жоэль Робюшон любил путешествия и часто посещал Японию и Испанию. В этих странах суши-бары и тапас-бары, в которых происходит живое общение, вдохновили его на эксперимент. Робюшон разработал оригинальную концепцию ресторана — L’Atelier de Joel Robuchon, в которой весь процесс приготовления происходит на виду у гостей. Первые такие рестораны он открыл в 2003 году в Париже и Токио. Позже они появились в разных городах мира — в Макао (2001), Монако (2004), Лас-Вегасе (2005), Нью-Йорке (2006), Лондоне (2006), Гонконге (2006), Тайбэе (2009), Сингапуре (2011), Монреале (2016).

В 1995 году Робюшон отошел от работы шеф-повара, чтобы сосредоточиться на популяризации своих знаний и навыков. В 1996 году он совместно с продюсером Ги Жобом запустил кулинарное шоу Cuisinez comme un grand chef ("Готовьте как шеф-повар") на канале TF1. В 2000-2009 годы оно выходило на канале France 3 под названием Bon Appetit Bien Sur. Каждую неделю на программу приглашался один из поваров, и вместе они демонстрировали как приготовить по тому или иному рецепту, давали советы и показывали приемы, которые делали высокую кухню более доступной. С сентября 2011 года Робюшон вел новое телешоу Planete Gourmande, в котором делился своими рекомендациями и интересными рецептами. В 2002 году Робюшон открыл французский спутниковый телеканал Gourmet TV.

Жоэль Робюшон опубликовал несколько книг по кулинарии, в том числе Simply French (1991), Best of Robuchon (2009), La cuisine de Robuchon par Sophie (2011), Food and life, le gout de la vie (2014), также он был автором еженедельных кулинарных колонок для газеты Le Figaro и журнала Sunday.