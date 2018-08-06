Где красиво закрыть летний сезон: 4 сказочных места от Парижа до Шанхая

Санкт-Петербург

Август, пожалуй, лучше всего подходит для прогулок по Петергофу и Царскому селу, но этим летом в Питер надо ехать за новыми гастрономическими впечатлениями. Теперь Four Seasons в Доме со львами может похвастаться сразу двумя шефами — обладателями мишленовских звезд. Хаван Чонг из Южной Кореи займется обновлением азиатского ресторана Sintoho. До этого он работал в нью-йоркском Eleven Madison Park и испанском Mugaritz — они занимают 3 и 4 места в последнем рейтинге The World’s 50 Best Restaurants. В Петербург переехал и шеф-кондитер Николя Ламбер из гонконгского Caprice. Его стиль вы запомните с первого же десерта: очень много шоколада и местные сезонные ингредиенты — от кокоса и личи до яблока и черники. Первым делом шоколатье обновит меню «Чайной гостиной». Походить по Эрмитажу , устроить чаепитие с творением Николя и отправиться смотреть на разводящиеся мосты — идеальный план на пятницу, 31 августа. А в субботу можно и в «Пышечную».

Париж

Софи Лорен, В двух шагах от шумной улицы Фобур Сент-Оноре и Елисейских Полей можно расслабиться в шезлонге под шум фонтана и попробовать ужин от обладателя трех звезд Мишлен Эрика Фрешона. Сентябрь — последний шанс посетить сад отеля Le Bristol Paris перед закрытием на зимний сезон. Остановитесь в новом номере имени Жозефины Бейкер , которая праздновала в Le Bristol 50-летие своей сценической карьеры (на вечеринку в 1975 году приехали Ален Делон Мик Джаггер и принцесса Грейс), устройте день красоты в Spa by La Prairie и отправьтесь на велопрогулку по городу, как настоящая парижанка. Закат встречайте в саду на террасе. Каждый день после 17:30 здесь наступает время коктейлей: бар на колесах Le Bar du Bristol привезут прямо к вашему столику и смешают любой напиток в зависимости от пожеланий.

Санкт-Мориц

Badrutt’s Palace в Санкт-Морице предлагает 26 августа встретить рассвет на высоте 3056 метров над уровнем моря. Поезд доставит вас на вершину горы Piz Nair еще до открытия железной дороги, а отель накроет завтрак с видом на Швейцарские Альпы. Закрытие летнего сезона в Badrutt’s Palace намечено уже на 3 сентября, но весь оставшийся месяц гостей ждет насыщенная программа: джазовый фестиваль 21th Сelerina New Orleans Jazz Festival (проходит до 19 августа), соревнования по виндсерфингу на озере Сильваплана, регата и бранч в честь ухода на каникулы.

Шанхай

Итальянский ювелирный Дом Bvlgari славится еще и отелями. Последний открылся в июне на берегу Сучжоу-Крик в Шанхае. 48-этажная башня, где располагается новый Bvlgari Hotel Shanghai, была построена в 1916 году. Проект реставрации разработало итальянское бюро Antonio Citterio Patricia Viel. Дизайнеры выбрали интегральный стиль 1930-х и выполнили в нем 82 номера. В отеле также есть бальный зал, фитнес-центр Workshop Gymnasium, SPA и рестораны китайской и итальянской кухни с панорамным видом на город. Провожать последние летние вечера предлагаем вам именно здесь.