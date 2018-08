Где красиво закрыть летний сезон: 4 сказочных места от Парижа до Шанхая 

Санкт-Петербург

Август, пожалуй, лучше всего подходит для прогулок по Петергофу и Царскому селу, но этим летом в Питер надо ехать за новыми гастрономическими впечатлениями. Теперь Four Seasons в Доме со львами может похвастаться сразу двумя шефами — обладателями мишленовских звезд. Хаван Чонг из Южной Кореи займется обновлением азиатского ресторана Sintoho. До этого он работал в нью-йоркском Eleven Madison Park и испанском Mugaritz — они занимают 3 и 4 места в последнем рейтинге The World’s 50 Best Restaurants. В Петербург переехал и шеф-кондитер Николя Ламбер из гонконгского Caprice. Его стиль вы запомните с первого же десерта: очень много шоколада и местные сезонные ингредиенты — от кокоса и личи до яблока и черники. Первым делом шоколатье обновит меню «Чайной гостиной». Походить по Эрмитажу , устроить чаепитие с творением Николя и отправиться смотреть на разводящиеся мосты — идеальный план на пятницу, 31 августа. А в субботу можно и в «Пышечную».