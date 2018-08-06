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Волгоградку травмировал сорванный ветром рекламный щит
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Волгоградку травмировал сорванный ветром рекламный щит 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда на проспекте Ленина на «Современнике» сорвало незакреплённый рекламный щит расположенного по соседству ресторана «Sabway».
Сотрудники ресторана «Sabway» ждут визита полиции
— Я гуляла в районе «Современника» примерно в 18:20, — сообщила V1.ru очевидица случившегося Елена Бастрыкина. — На тротуаре напротив ресторана стояла рекламная конструкция «Sabway». Она не была закреплена ни к земле, ни к металлическим перилам на входе в заведение.
Поднявшаяся сегодня вечером пыльная буря сорвала рекламный щит в сторону.
— По дорожке прогуливалась с мужем и мальчиком лет шести молодая девушка, на вид лет 20. На моих глазах рекламная конструкция сорвалась и сильно ударила девушку в живот, — вспоминает Елена Бастрыкина. — Девушка упала, держась за живот. К ней подбежали люди, муж и кампания, которая с ней была, подняла молодую маму на ноги.
Женщине понадобилась помощь медиков.
Сотрудники ресторана выбежали на улицу и сразу же вызвали скорую.
В ресторане «Sabway» комментировать ситуацию отказались, но подтвердили факт случившегося.
— Мы пока ничего не можем комментировать. Ждём результатов медицинского обследования пострадавшей, — сообщила менеджер Дарья. — Тем более, что к нам вроде бы должны приехать сотрудники полиции, поэтому позвоните лучше завтра, когда все обстоятельства прояснятся.
Если Вы стали очевидцем случившегося или травму получила Ваша знакомая, просьба позвонить в редакцию по телефону: 8 (8442) 26–63–92 и рассказать.
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