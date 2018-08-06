Волгоградку травмировал сорванный ветром рекламный щит

В Центральном районе Волгограда на проспекте Ленина на «Современнике» сорвало незакреплённый рекламный щит расположенного по соседству ресторана «Sabway».

Сотрудники ресторана «Sabway» ждут визита полиции

— Я гуляла в районе «Современника» примерно в 18:20, — сообщила V1.ru очевидица случившегося Елена Бастрыкина. — На тротуаре напротив ресторана стояла рекламная конструкция «Sabway». Она не была закреплена ни к земле, ни к металлическим перилам на входе в заведение.

Поднявшаяся сегодня вечером пыльная буря сорвала рекламный щит в сторону.

— По дорожке прогуливалась с мужем и мальчиком лет шести молодая девушка, на вид лет 20. На моих глазах рекламная конструкция сорвалась и сильно ударила девушку в живот, — вспоминает Елена Бастрыкина. — Девушка упала, держась за живот. К ней подбежали люди, муж и кампания, которая с ней была, подняла молодую маму на ноги.

Женщине понадобилась помощь медиков.

Сотрудники ресторана выбежали на улицу и сразу же вызвали скорую.

В ресторане «Sabway» комментировать ситуацию отказались, но подтвердили факт случившегося.

— Мы пока ничего не можем комментировать. Ждём результатов медицинского обследования пострадавшей, — сообщила менеджер Дарья. — Тем более, что к нам вроде бы должны приехать сотрудники полиции, поэтому позвоните лучше завтра, когда все обстоятельства прояснятся.

Если Вы стали очевидцем случившегося или травму получила Ваша знакомая, просьба позвонить в редакцию по телефону: 8 (8442) 26–63–92 и рассказать.