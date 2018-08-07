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На «Тульской» заработал семейный корейский ресторан «Новая Азия»
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На «Тульской» заработал семейный корейский ресторан «Новая Азия» 

Kitchenmag 8 часов назад
Фото: Kitchenmag
В пяти минутах от «Тульской» открылся небольшой семейный ресторан корейской кухни «Новая Азия». Владельцы заведения Дмитрий и Виктория Ким приехали в Москву с Сахалина, где более десяти лет занимались ресторанным бизнесом — открывали корейский фастфуд, бургерные и китайский ресторан, — а теперь привезли корейскую еду в столицу. Шеф-поваром у них стала мама Дмитрия — Татьяна Че, которая много лет работала на кухне в Южной Корее, пишет The Village.
Интерьер в «Новой Азии» сделали очень простым, настолько минималистичным, что дизайн здесь совсем отсутствует. Стены и потолок выкрасили в спокойные пастельные тона, мебель выбрали темных тонов, на стенах кое-где висит шелкография, которую владельцы привезли из своих путешествий по Азии. Вот, в общем-то, и все, что вовсе не умаляет достоинств «Новой Азии». Сразу магию почувствовать, конечно, сможет не каждый, но, когда дело доходит до еды, становится понятно, зачем специально ехать на «Тульскую» и в чем прелесть этой неприкрашенной простоты.
Шеф-повар Татьяна Че более десяти лет работала на южнокорейских кухнях, поэтому в «Новой Азии» ставку делают на то, какой корейская еда должна быть на самом деле. Тофу в ресторане — собственного производства, причем делают сразу два вида: плотный, для жарки, и мягкий сливочный, чем-то похожий на рикотту, который кладут в суп. Кимчи, конечно, тоже маринуют сами, специи привозят из Кореи, какие-то морепродукты, которые сложно найти в Москве, — с Сахалина, часть рыбы закупают в городе.
Меню большое, с картинками. Тот случай, когда это уместно, потому что запомнить с первого раза, что такое квано меунтиге (а это корейский острый суп из палтуса), получится не у всех.
У «Новой Азии» есть доставка, правда, привозят только в ближайшие районы. В любом случае лучше все-таки приехать самостоятельно, потому что шипящий в чугунной посуде суп вам в офис не привезут, а это отдельное удовольствие.
Адрес: ул. 2-я Рощинская, 1а
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