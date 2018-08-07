Бузова открыла еще один ресторан

Певица и телеведущая Ольга Бузова сфотографировалась в своем ресторане «BuzFood» и рассказала о том, что в скором времени откроет второе заведение.

Девушка решила не раскрывать все карты и попросила поклонников угадать, где появится новый ресторан. Звезда добавила, что подарит тем, кто правильно угадает локацию ее нового заведения, сертификат. Приз достанется первым 50-ти угадавшим.

В комментариях поклонники начали перечислять всевозможные районы Москвы, а также предположили, что Бузова захочет открыть ресторан в другом городе, чтобы расширить географию. Среди вариантов были озвучены: Воронеж, Санкт-Петербург, Сочи и даже Турция. Большая часть комментаторов предположили, что Бузова захочет открыть новую точку в северной столице, своем родном городе.