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Бузова открыла еще один ресторан
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Бузова открыла еще один ресторан 

Russianshowbiz.info 5 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица и телеведущая Ольга Бузова сфотографировалась в своем ресторане «BuzFood» и рассказала о том, что в скором времени откроет второе заведение.
Девушка решила не раскрывать все карты и попросила поклонников угадать, где появится новый ресторан. Звезда добавила, что подарит тем, кто правильно угадает локацию ее нового заведения, сертификат. Приз достанется первым 50-ти угадавшим.
В комментариях поклонники начали перечислять всевозможные районы Москвы, а также предположили, что Бузова захочет открыть ресторан в другом городе, чтобы расширить географию. Среди вариантов были озвучены: Воронеж, Санкт-Петербург, Сочи и даже Турция. Большая часть комментаторов предположили, что Бузова захочет открыть новую точку в северной столице, своем родном городе.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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