В День города воронежцы отведают пэалью и бургеры от рестораторов

В День города воронежцы смогут угоститься не только традиционными пирожками и сладкой ватой, но и насладиться необычной уличной едой от городский рестораторов.

В сквере у ДК Железнодорожников развернется гастрономический фестиваль «Привет, еда!». В торговых точках можно будет купить стейки и бургеры, фобо и рамен, паэлью и морепродукты.

На сцене будут проходить мастер-классы от шеф-поворов. Также на площадки обещают организовать эко-маркет, гриль-зону, дегустации чая и кофе и лекторий. Там же организуют дизайн-маркет «Синичка». А для детей будет работать интерактивная зона с аниматорами.