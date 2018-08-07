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Бузова открывает второй ресторан
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Бузова открывает второй ресторан 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Совсем недавно, два месяца назад, Ольга Бузова открыла свой первый ресторан правильного питания BUZfood. Заведение появилось на Цветном бульваре с большим ажиотажем — посмотреть на звезду и ее ресторан пришли около пяти тысяч человек.
Теперь же Ольга уже анонсирует открытие второй точки сети BUZfood. Ольга пока не стала уточнять, в каком городе это произойдет, но предложила подписчикам погадать на этот счет. Большинство предполагает, что этим городом является Санкт-Петербург.
Напомним, что у Бузовой помимо ресторанного бизнеса, есть еще своя линия одежды, аксессуаров и даже своя криптовалюта.
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