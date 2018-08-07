Что делать, если вас не пустили в ресторан

Мир диджитала выводит нас на новые рубежи потребительского самосознания. Выражать гражданскую позицию в соцсетях никогда не было так удобно. Тварь я дрожащая или право имею… пожаловаться на остывший кофе?

Только за последние месяцы фейсбук-общественность успела обсудить, стоит ли пускать детей в обитель урбанистов и модников прошлых лет — бар «Стрелка» на « Красном Октябре » (стоит), — узнать все о тонкостях прожарки стейков в Meat Puppets для беременных женщин, о том, можно ли кормить грудью в «Кофемании» (уже можно), как выгнать модного редактора из ресторана «Рыбы нет» за спортивный лук и еще пару-тройку волнующих новостей.

Сценарий разворачивается по одной и той же схеме: возмущенный гость пишет гневный пост в фейсбуке, призывая в свидетели общественность, сетуя на несправедливость и вынужденный поход в «Крошку Картошку». Возгласы «доколе» и «бессовестные мерзавцы, наживающиеся на чувстве голода» от вчерашнего клиента -«постояшки» — не редкость. Что дальше? В комментарии приходят друзья, бездельники-хейтеры и Божена Рынска. Звучат речи о том, что в проклятом ресторане травилась подруга тестя и мать бойфренда. Что обслуживание — как в колхозе. И лучше вообще-то употреблять пельмешки дома. Оно как-то надежнее.

С другой стороны, представители ресторана горазды зажечь повеселее онлайн-гуляк: то по телефону скажут, что спутали известного гостя с «регионалом», а то и вовсе пошлют на три буквы. Проблема? Философствовать о низкой квалификации персонала и отсутствии стандартов обслуживания не будем. Мы все-таки SNC, а не вестник морали. Да и в целом — такая ситуация наблюдается не только в Москве. Борьба за права — она везде: буквально только что Starbucks в Штатах внес изменения в правила: теперь там можно тусоваться, даже ничего не заказывая. Имейте в виду.

Волнует ли общественность реальная ситуация?

Вряд ли. Народ не сможет да и заленится проверить, действовал ли персонал в соответствии с правилами ресторана, насколько трезв и тактичен был гость и вообще из-за чего сыр-бор. Гораздо веселее не утруждать себя деятельным расследованием и с ходу обозначить свою позицию.

Вредит ли это ресторану?

В условиях практически несуществующей гастрокритики и высокой конкуренции, скорее, напротив: хайп заведению только на пользу. Порой даже кажется, что ресторатор сам решил посерфить на волнах общественных онлайн-волнений, как это было в случае с Дмитрием Левицким и Meat Puppets. Тем не менее увлекаться таким пиаром не стоит: особо активные хейтеры успеют уронить ваш рейтинг в соцсетях и всевозможных эппах.

Оно вам надо?

Все стихает через пару дней, и остаются реальные вопросы: как вести себя в ситуации разгоревшегося онлайн-скандала? Мы поговорили с пиарщиками главных столичных ресторанов и составили инструкцию «Как успокоить скандал, если ваше честное имя уже полощут на просторах соцсетей недовольные гости».

Обойдитесь без самодеятельности. Необдуманные комментарии в посте, разговоры по телефону и вотсап-переписка с недовольным гостем — все будет использовано против вас. Лучше действуйте вместе с тем, кто отвечает у вас за коммуникации: он составит грамотную формулировку и представит вас в лучшем свете. Дайте четкое указание своим сотрудникам воздержаться от любых несогласованных комментариев.

Проконсультируйтесь с юристом: пусть до суда дело не дойдет, но знать, на чьей стороне закон, — необходимо. Например: гость не обнаружил в гардеробе пальтишко Burberry — вина ваша, вы приняли вещь на ответственное хранение. Да и цены в меню и в счете лучше б не отличались: ждите беды.

Скорость — ваше оружие. Даже на закате воскресного вечера, даже на побережье Форте надо уметь решать срочные вопросы. Да, совсем не хочется думать, как быть с обиженным веганом, которому отказались приготовить овощной салат в вашем гастрономическом театре. Тем не менее: отставьте бокал вина, наберите пиарщику и перейдите к пункту 4.

Идите на контакт. Позвоните гостю лично (не забыв о пункте 1, пусть пиарщик держит вас за руку), выясните, что не так, предложите личную встречу. Если переживаете за четкость своих формулировок — выберите жанр переписки. Если вам звонят журналисты и просят комментарии — не отказывайтесь от них. Фраза «Представитель ресторана отказался от комментариев» в эфире бизнес-радио очков вам не добавит.

Не грубите и не угрожайте. Даже если на вашей стороне Гражданский кодекс, Закон о защите прав потребителей и вся окрестная братва — у нас тут как бы индустрия гостеприимства. Вежливость еще никого не портила. Потеряв одного гостя, потеряете еще сто.

Если ресторан не прав — принесите извинения. Только постарайтесь сделать это искренне и без снобизма. Метод, который всегда работает, — вручение бутылки вина, приглашение в ресторан за ваш счет или предложение о совместном ужине. Because you care.

Дайте обратную связь. В форме публичного заявления, комментария журналистам или на своей странице в инстаграме — смотря что уместнее.

Не оправдывайтесь. Нет ничего хуже, чем сомнительные оправдания. Вы уже разобрались.

Помолчите. Сделали все вышеуказанное? Ну и отлично, успокойтесь. Никакой нужды отвечать на каждый комментарий нет. Максимум тридцать шесть часов — и СМИ с толпой хейтеров переключатся на свежий скандал.

Кейсы

Эдуарда Дорожкина , шеф-редактора L’Officiel (а на момент скандала еще и главреда газеты о красивой жизни «На Рублевке») в прошлом году решили не допускать до стола в видовом ресторане Ruski. Причина? По сообщению Дорожкина, отсутствие пиджака. Дерка Сауэра , основателя издательского дома Independent Media, в тот же день также не хотели пускать. Повод — у Сауэра тоже не было с собой ни одного пиджака. Да, господа в итоге в заведение пробились и отужинали. Совершенно, впрочем, безо всякого удовольствия. Что дальше? Расчувствовавшиеся работники Ruski прикрепили к финальному чеку Эдуарда бесплатный леденец — но шеф-редактор не был рад и ему: он сохранил угощение, «чтобы по возможности передать человеку, который стал автором испорченного вечера».

Главного редактора Numéro Игоря Андреева и директора отдела моды SNC Настю Клычкову попросили из новиковского «Рыбы нет» на Никольской улице. С виду демократичное заведение сначала впустило ребят в аутфите adidas в свои чертоги, а затем выплюнуло на улицу. «В спортивных костюмах низя!» — молвили не слышавшие о физкультшике сотрудники ресторана. В ответ на пост ребят в соцсетях воспоследовали нелепые извинения от пиар-команды: на Никольской-де турзона, приняли вас, друзья, за регионалов. За регионалов. Немосквичи не люди, что ли? Окей.

Фотографа Германа Ларкина официант в эстетском мясном ресторане Max’s Beef for Money принял за таинственную «определенную категорию лиц» и не захотел обслужить. «Категорией» на поверку оказались мошенники, бродившие в те суровые дни по Патриаршим. Как можно спутать постоянного гостя с проходимцем и не пахнет ли здесь, боже мой, гомофобией — выясняла в период прошлых майских праздников вся Москва: радио, городские издания и, конечно, патриканская знать. Выяснили, что не пахнет. Но осадочек остался, а Ларкин затаил обиду.

В баре Strelka, как выяснилось, не сильно рады детям. В публичном пространстве разгорелась многолюдная дискуссия: одна сторона напирала на то, что Strelka — бар, а в баре что? Хочется бахнуть в защищенном от детворы формате. Вторая топила за комфортную городскую среду. Мысль у самих представителей бара была такая: несовершеннолетние бьют по прайваси, могут галдеть и смущать, а также не всегда умеют сообразно себя вести (можно подумать, взрослые — те всегда). Мы за детей.

В ресторане локального новослободского значения Meat Puppets беременной гостье со всей страстностью отказались делать стейк прожарки well done, потому что это «не по концепции». Аргументы гражданки, что она в положении и предпочитает от мяса с кровью воздержаться, не помогли. Вынес сор из избы, собственно, владелец ресторана Дмитрий Левицкий — так что смахивало все на пиар-акцию.

Самый показательный, пожалуй, конфликт весеннего сезона — «Кофемания» vs Грудное вскармливание. В одном из дорогих сердцу москвича заведений молодой матери не дали возможности удовлетворить голод малыша. Мамские сообщества и просто неравнодушные подняли бучу, призвав объявить «Кофемашке» бойкот. Результат — налицо: сеть отменила имевшийся в компании запрет на кормление грудью в кафе.

Такие, как в пункте 6, примеры, наверное, и нужны нам всем: когда дискуссия ведет к изменениям. А то от порожних волн недовольства устаешь.

Опубликовано в журнале SNC №109 — июль/август-2018.