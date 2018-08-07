Ярославец стал лучшим барменом России, сделав коктейль со сгущёнкой: рецепт напитка

Пора удивлять европейцен

Ярославский бармен Роман Визе одержал победу на Российском финале чемпионата мира «1883 Global coctail challenge» и теперь представит Россию на международном этапе конкурса во Франции.

Называется коктейль «Hazelnut bread». По версии компании «1883», которая организует конкурс, этот коктейль был признан лучшим десертным напитком России.

— Я работаю в этой сфере уже восемь лет, расти хотел всегда и участвую в конкурсах с 2013 года. Трехкратный Вице-чемпион России, финалист чемпионата мира «RBB global cocktail challenge 2015», — рассказал про себя Роман. — Выступать во Францию я поеду 24 сентября, в округ Шамбери, который находится в Альпах. Свой коктейль я посвятил кулинарным традициям Франции.

Все начиналось с 4к, но бунт инстаграма вынудил выложить в самом непотребном качестве, за что я прошу у вас прощения. Тем не менее, в преддверии открытия ресторана @skazka.edaivino я решил рассказать об одной из звёздочек будущей Карты. Встречайте «Hazelnut bread» приготовленный не без помощи #1883syrup #1883. И ещё ликбез — помимо звания первооткрывателей шоколадного трюфеля округ Шамбери славится ещё и легендарными сиропами. Публикация от Роман Визе (@romanvize) 10 Май 2018 в 2:51 PDT Рецепт коктейля Бурбон на овсянке (бурбон «Джим Бим», овсяная крупа, фруктоза), Солодовая закваска Сгущенка Молоко Крем-брюле (желтковый меланж, сливка 22%, ваниль бурбонная, сахар демерара).