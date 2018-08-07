7 главных ресторанных открытий июля

Лучшие демократичные суши города, грузинское кафе на Новой Голландии и бар в «Голицын-Лофте» с входом через окно. Gills

Пожалуй, лучшие из демократичных суши в городе от новых лиц ресторанной индустрии Петербурга — Дмитрий Кюлленен, Сергей Глазунов Клим Жуков , дебютировавшие с бистро Ronny в «Бутылке» на Новой Голландии, в середине июля открыли ресторан Gills на Казанской, 8-10. Голосуем за креветку в темпуре с манго-соусом и лосось с крабовыми палочками и халапеньо. Обязательно оцените, с каким образцовым таймингом обжарен на гриле кальмар, к которому делают лапшу из кабачков. Из овощей — берите салат из ромена с авокадо, расцвеченный желтым карри, и крем-суп из копченого сельдерея, здорово подсоленный размокающей крошкой из нори. И конечно, рамен — бульон тут очень правильной крепости.

Кафе Gills Казанская ул., 8-10 Узнать подробнее

«Дзамико»

Помимо Gills, Кюлленен, Глазунов и Жуков запустили в июле еще и кафе «Дзамико»: теперь молодые рестораторы отвечают на острое «Новая Голландия» не только за рамен, но и за хачапури по-аджарски. В коротком меню классика: рулетики из баклажанов и ассорти из пхали, душистый аджапсандал, наваристая чихиртма, жаркое чанахи, спелые помидоры в салате из овощей. Кухня открытая — можно посмотреть, как лепят хинкали. В «Дзамико» они из тонкого теста и с достаточным количеством ароматного бульона, но не настолько большие, чтобы наесться тремя штуками, так что смело берите еще и лодочку по-аджарски или пробуйте ачму — здесь она сочная, между слоями тонкого теста, которое предварительно отваривают, очень много сулугуни и имеретинского сыра. Совсем скоро обещают винную карту.

Кафе «Дзамико» наб. Адмиралтейского кан., 2 Узнать подробней

«Искра»

Ресторатор Эдуард Мурадян открыл двери своего нового заведения — пиццерию «Искра» на улице Рубинштейна, 30. Основа меню — паста и классическая итальянская пицца на тонком тесте. Сейчас готовят восемь видов: «Маргариту», «Четыре сыра», острую «Пепперони», пиццу с прошутто, с беконом и маскарпоне, с грушей и горгонзолой, еще есть вегетарианская и рыбная. Пасту делают в трех разновидностях — фетучини «Альфредо» с креветками, пенне конфи с уткой и зеленую с артишоками и черри. Супов предлагают тоже три — куриный бульон и сезонные гаспачо и свекольный. На дровяном гриле делают стейки — от рибая до фланка, ребра, овощи и рыбу — дораду, лосось и судак.

Бар «Искра» Ул. Рубинштейна, 30 Узнать подробнее

Smokey Bones

Smokey Bones — продолжение экспертизы ресторанной группы.Dreamteam в барбекю: их брискет считается одним из лучших в городе. Кроме него, из мясных деликатесов предлагают ребра — свиные десятичасового томления и хрустящие говяжьи, тосты с костным мозгом, ростбиф с битыми огурцами и бургер с котлетой из костреца и грудинки. За гастрономическое творчество отвечают акценты: к куриной грудке на коже кладут маринованную черешню, тартар из бычка подают на багете под пармезаном, сендвич с подкопченным лососем заправляют огуречным демиглясом. Барная полка наполнена небанальным, но доступным по ценам вином, редкими джинами и отличной подборкой коктейлей. Как и всегда, важную роль играет пиво — конек Алексея Бурова и Павла Коккова — линейка, состоящая из старой школы и новой, крафтовой, волны. При ресторане работает лавка, где можно взять множество вкусного мяса и гарниров для дома или пикника, а также приобрести напитки из меню по ценам супермаркета.

Ресторан Smokey Bones Московский пр., 204 Узнать подробнее

Pobo

Команда Cheers Team, сделавшая ресторан «Сырник», открыла проект Pobo, который специализируется на поке — гавайском блюде, за несколько лет ставшим одним из самых популярных в мире гастрономии. В Pobo состав поке можно определить самостоятельно или заказать составленные шефом Вячеславом Гнедовским позиции — например, лосось с белым рисом, эдамаме, чукой и соусом унаги, креветки с красным рисом, ананасом кимчи, битыми огурцами и шрирачи или вегетарианский с тофу и авокадо. В блюда также по желанию можно добавлять грибы, баклажан, морковь, виноградное или кунжутное масло, васаби или соевый крем.

Ресторан Pobo Пр. Чернышевского, 4а Узнать подробнее

«Приличное место»

В креативном кластере «Голицын-лофт» открылось «Приличное место» от команды «Цифербурга», «Голицын-холла» и кафе «Брат». В меню бара — авторские коктейли и классика, вина, сидр и пиво — бутылочное и на кранах. В скором времени запустят полноценную кухню — с салатами, основными блюдами и закусками. Пока что бар работает в тестовом режиме. Плейлист создатели проекта охарактеризовали как «приличный мэшап»: играет фанк, хип-хоп и рок. Планируется много вечеринок с дружественными музыкантами и диджеями. Войти в «Приличное место» можно только через окно, впрочем, такой же вход и в соседних заведениях. В интерьере — кирпич, узоры из кафельной плитки, черное дерево, латунь, живые растения и кресла из бархата.

Бар «Приличное место» Наб. Фонтанки, 20 Узнать подробнее

Lavanda Eclair

На улице Жуковского, 57 открылась первая кондитерская Lavanda Eclair: до этого команда, возглавляемая Юлией Гасанбековой, полтора года готовила десерты на дому, принимала заказы через Instagram и доставляла их по Петербургу и Ленобласти. Юлия — и владелица, и шеф: несколько лет назад она побывала в лондонской эклерной Maitre Choux и захотела открыть подобное заведение в Петербурге. В меню булочки шу и более 20 видов эклеров — фирменный со вкусом лаванды, c черникой со сливками, c соленой карамелью и другие. На завтрак предлагают смузи-боулы с домашней гранолой. Бариста варит классику и авторские напитки — розовый латте и лавандовый раф. И конечно, коровье молоко можно заменить на соевое, миндальное или кокосовое.

Кондитерская Lavanda Eclair Ул. Жуковского, 57 Узнать подробнее