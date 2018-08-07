Готовим на коленке: что придумывают создатели кулинарных шоу в погоне за аудиторией

Кулинарные шоу без изюминки — это скучный формат. Смотреть по телевизору на приготовление рататуя интересно только тому, кто собирается в ближайшее время готовить рататуй. Чтобы сделать кулинарное шоу интересным для широкой аудитории, авторы передач приглашают харизматичных ведущих и звезд, вводят элемент соревновательности или делают ставку на скандал. «Смак» Телепередача «Смак» выходит в эфир на Первом канале с 1993 года. В девяностые ее вел музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич , а с 2006 года — телеведущий Иван Ургант

Фото: кадр из передачи «Смак»

В каждом выпуске передачи в гости к ведущему приходит звезда кино, телевидения или эстрады, известный спортсмен или политик. В съемках шоу участвовали не только российские знаменитости: в 1996 году в «Самке» появился Чак Норрис , а в 2015 — Тиль Швайгер . Гость программы сам выбирает рецепт и учит ведущего и зрителей готовить то или иное блюдо.

Фото: кадр из передачи «Смак»

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«Смак» — это кулинарно-развлекательное шоу, оно полюбилось зрителям благодаря харизме ведущих и участию звезд: во время приготовления блюда ведущие шутят, задают гостям каверзные вопросы или ведут дружеский диалог.

Фото: кадр из передачи «Смак»

Александр Ковалёв. Формат, позволяющий посмотреть на знаменитостей в бытовой обстановке, узнать, как они ведут себя вне сцены и телеэкрана, на протяжении многих лет вызывал зрительский интерес. «Званый ужин» Российская передача «Званый ужин» выходила на канале РЕН ТВ больше 10 лет: с 2006 по 2017 год. Вели ее посменно Григорий Шевчук

Фото: кадр из передачи «Званый ужин»

Создатели передачи сделали ставку на соревновательность и скандальность. В каждом выпуске участвовало пять героев, среди которых нередко встречались и знаменитости, такие как Михаил Геребенщиков и Никас Сафронов . Герои передачи по очереди готовят ужин и принимают участников у себя, не забыв продумать для них развлекательную программу. Каждый из участников стремится удивить остальных четверых и перещеголять их в кулинарном мастерстве. В конце недели, по итогам пяти званых ужинов выбирался победитель. Передача обрела известность благодаря тому, что в ней принимали участие неординарные и скандальные личности, фрики, часто возникали конфликты и ссоры. Предлагаем вам посмотреть на самых ярких героев шоу «Званый ужин» в галерее.

Фото: кадр из передачи «Званый ужин»

Фото: кадр из передачи «Званый ужин»

Фото: кадр из передачи «Званый ужин», Карина Барби

Фото: кадр из передачи «Званый ужин»

Фото: кадр из передачи «Званый ужин»

Фото: кадр из передачи «Званый ужин»

Фото: кадр из передачи «Званый ужин»

«Адская кухня» / «Hell's Kitchen» Эта передача пришла на российские экраны из Америки. Ведущим шоу является знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамзи (Gordon Ramsay). Рестораны Гордона Рамзи удостоены 16 звезд Мишлен, но его кулинарный талант — далеко не главное в шоу.

Фото: кадр из передачи «Адская кухня»

По сюжету передачи участники соревнуются между собой за место шефа в элитном ресторане. Как правило, в каждом сезоне одна половина участников уже работает в ресторанах, имеет соответствующий опыт и образование, а другая — это любители, обучившиеся кулинарному мастерству самостоятельно.

Фото: кадр из передачи «Адская кухня»

Участники передачи вынуждены демонстрировать кулинарные таланты и проходить испытания в условиях жесткого психологического давления Гордона Рамзи. Он постоянно накалят обстановку, кричит, унижает участников, кидается едой и посудой, чуть что — швыряет готовые блюда в мусорное ведро.

Фото: кадр из передачи «Адская кухня»

Зрительский интерес создатели шоу поддерживают при помощи постоянного накала страстей и драматизма: не выдержав давления, участники плачут, переживают нервные срывы, добровольно покидают шоу. На «Адской кухне» Гордона Рамзи царят законы реалити-шоу: ни дня без драмы, фокус на эмоции участников, постоянное поддержание интриги — участники и зрители до самого конца не знают, понравится блюдо шефу или нет, и кто впадет в немилость на этот раз. «Джейми Оливер у себя дома» / «Jamie at home» Полностью противоположный образ сложился на экране у другого британского шефа, Джейми Оливера (Jamie Oliver). Популярность он приобрел благодаря шоу «Голый повар» («The Naked Chef»), название которого обусловлено не тем, что повар в кадре появляется без одежды, а тем, что он показывает приготовление блюд в очень простой и доступной форме, без монтажа и уловок, ничего не скрывая от камеры.

Фото: кадр из передачи «Джейми Оливер у себя дома»

Все шоу с участием Джейми Оливера пользуются популярностью у зрителей благодаря интересным рецептам и особой манере повара: он говорит и готовит с сумасшедшей скоростью, буквально жонглируя ингредиентами и кухонной утварью. В то же время, он постоянно делает акцент на том, что научиться готовить не сложно, и повторить его манипуляции под силу каждому.

Фото: кадр из передачи «Джейми Оливер у себя дома»

Во время съемок передачи «Джейми Оливер у себя дома» ведущий пустил съемочную группу на свою домашнюю кухню и в свой огород: в каждой серии передачи он отправлялся на участок, срывал овощи с грядки и зачастую готовил их прямо там же, на мангале или костре.

Фото: кадр из передачи «Джейми Оливер у себя дома»

Знаменитый повар нарезал продукты прямо на коленке, в очередной раз доказывая зрителям, что для того, чтобы готовить вкусную и здоровую пищу, не нужны дорогостоящее оборудование и сложные рецепты.