Выбор месяца: Человек, место и блюдо августа

Желание «кормить людей», как он сам пишет, привело Дмитрия Шахова в начинающие рестораторы. По этому поводу digital-предприниматель завел ещё один телеграм-канал, в котором он описывает процесс создания своего общепита. «История попахивает идиотизмом, но это не так…» — так начинает Шахов и описывает вводные данные: взяты в аренду два места на фудкорте в торговом центре, где невысокая конкуренция, но и посетителей немного. В своём блоге предприниматель подробно и честно описывает все процессы: как идёт ремонт, зарабатывают ли конкуренты и сколько чеков в день нужно его точкам, чтобы окупиться (ответ — от 70). На момент сдачи номера Дмитрий Шахов уже приступил к поиску персонала, так что самое весёлое — ещё впереди., БЛЮДО: Индийская лепешка наан, Я люблю Red Chilli за индийские лепёшки с разными начинками. Основу для неё пекут в небольшой печке сразу после получения заказа, разрезают вдоль и смазывают внутри пряным соусом со смесью приправ «гарам масала». В любую лепёшку идут корейская морковка и свежие огурцы, затем тёплая тушёная курица, кусочки холодной слабосолёной сёмги или сыр «панир». Донер с любым сочетанием не разваливается и получается сочным и сытным, а в паре с пряным чаем «уносит» в далекую Индию.,

Служба доставки «Балтийские рестораны» baltrest.ru, Решаем, что на компанию нам больше подойдут пицца и суши, поэтому останавливаемся на «Villa Ченто». Берём пышную пиццу XXL «Виктория Джаз» — название отсылает к любимому всей редакцией и городом фестивалю, да и «лайков» (положительных оценок гостей ресторана) на этой позиции больше всего, и огромный суши-сет «Гламур». Выходим на «финишную прямую», и сайт нам предлагает выбрать подарки. При заказе от 1 250 рублей можно выбрать, например, роллы «Токийский дрифт» или десерт. А если, как у нас, сумма перевалит за 1950 рублей, то можно получить и второй подарок — выбираем пиццу «Барбекю» на тонком тесте. Приветственные бонусные баллы тратим на «Маргариту на белом соусе». И нам в корзину автоматически добавляется ещё один подарок-сюрприз в честь дня рождения нашей сотрудницы (подарок активен в этот день и ещё 6 дней после). После оформления заказа получаем 10% бонусами в качестве кэшбэка на следующие заказы, а через час большое количество еды — в результате подарками мы получили в 3 раза больше пицц, чем планировали изначально. Надо ли говорить, что праздник в редакции удался и все оценили такой щедрый и вкусный стол? Такими темпами наши посиделки одним заказом на сайте