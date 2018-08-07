Роспотребнадзор оштрафовал на 5,5 млн рублей рестораны McDonald’s в Москве

МОСКВА, 7 августа. / ТАСС /. Множество нарушений санитарных требований и технических регламентов на пищевую продукцию выявлено в ресторанах сети McDonald’s в Москве во втором квартале этого года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора

"По результатам проверок ЗАО «Москва-Макдоналдс» на виновных лиц, в том числе юридическое лицо, было вынесено 107 постановлений о назначении наказания в виде штрафа на общую сумму 5 554 900 рублей. ЗАО «Москва-Макдоналдс» даны предписания об устранении нарушений санитарных требований и об устранении нарушений требований технических регламентов", — говорится в сообщении.

По данным управления, производственные и складские помещения ресторанов быстрого питания были в неудовлетворительном состоянии, вентиляция не соответствовала требованиям, отсутствовали бактерицидные лампы на участках формирования готовых блюд и салатов. Специалисты зафиксировали, что в отдельных заведениях был нарушен температурный режим хранения продуктов, принципы маркировки и товарного соседства. Дополнительно к этому еда «на вынос» через окна «МакЭкспресс» и «МакАвто» реализовывалась в отсутствие деклараций о соответствии и без необходимой маркировки.

Специалисты Роспотребнадзора также зафиксировали, что персонал некоторых ресторанов McDonald’s в Москве не проходил медицинские осмотры и вакцинацию, а менеджмент не принимал необходимые меры по борьбе с грызунами и насекомым. Были нарушены экологические и санитарно-эпидемиологические требования по обращению с мусором.

В лаборатории были проверены более 400 образов пищевых продуктов ресторанов на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза. «Из них 18 образцов не отвечали требованиям нормативных документов, в том числе 15 образцов — по микробиологическим показателям (салаты, сэндвичи, молочный коктейль, мороженое), три образца — по физико-химическим показателям (мороженое и минеральная вода)», — добавили в пресс-службе.

Ведомство направило результаты проверки в Департамент торговли и услуг города Москвы.