Все на Пикник!

4 августа в «Коломенском» прошел Пикник «Афиши». Один из крупнейших российских фестивалей уже в 15-й раз собирает жителей и гостей столицы, которые могут послушать качественную музыку, поесть вкусную еду и просто с удовольствием провести летний выходной в приятной компании.

Прекрасная погода, большой фуд-корт, маркет, необычные развлечения, публика в модных нарядах и, разумеется, именитые музыканты со всего мира — вот, что создает неповторимую атмосферу мероприятия, которое с каждым годом становится все популярнее и приносит организаторам немалую прибыль. Под аккомпанемент любимых мелодий гости получили возможность пройти мастер-класс по лепке на гончарном круге, посетить школу продюсирования музыки, предаться ностальгии в Музее советских игровых автоматов, поболеть за армрестлеров и увидеть Москву глазами инженера. Любителям шопинга тоже было на что посмотреть: молодые дизайнеры привезли одежду и аксессуары на любой вкус. В ресторанной зоне уставшие гурманы могли отдохнуть и попробовать блюда разных кухонь мира. В меню были кебабы, гирос, фунчоза, паста, свежайшие морепродукты и крабы, традиционные шашлыки, пицца и хот-доги, нежнейшие десерты, ароматный кофе и прочие гастрономические радости.

Праздник был полностью безалкогольным, а из еды присутствовала только одна палатка с хот-догами. Хедлайнером фестиваля стала лондонская группа The Future Sound of London, которая к тому моменту не имела в России ни одного проданного диска. Несмотря на это, мероприятие имело ошеломительный успех, а количество участников в два раза превысило предполагаемое. С той поры многое изменилось, Пикник «Афиши» стал одним из самых ожидаемых событий года, а давно не бесплатные пригласительные разлетаются как горячие пирожки.