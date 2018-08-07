Ещё
Чилиец выпил кофе и воды и обомлел от гигантского чека
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Чилиец выпил кофе и воды и обомлел от гигантского чека 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Житель Чили рассказал о своем недоумении из-за счета, который получил в венецианском кафе после того, как выпил две чашки кофе и две бутылки обычной воды. На случай обратило внимание издание Daily Mail.
62-летний Хуан Карлос Бустаменте (Juan Carlos Bustamente) заглянул в заведение на площади Святого Марка в Венеции. Выпив кофе и воды, он попросил чек и обнаружил, что две чашки кофе стоили по 11,5 евро (около 846 рублей) каждая, а бутылки воды по 0,25 литра — по 10 евро (около 736 рублей) каждая. Общая сумма в чеке составила 43 евро (около 3,1 тысячи рублей).
Возмутившись огромным счетом, мужчина опубликовал снимок чека в Facebook, написав: «Не знаю, как вы к этому отнесетесь, но тут 43 евро за два кофе и две бутылки воды!» В комментариях многие посочувствовали чилийцу и назвали произошедшее грабежом»
Представитель кафе объяснил, что такая высокая цена обусловлена особой привилегией: посетитель пил кофе в открытой части кафе прямо на площади, которая является одной из самых популярных туристических мест в мире. Он также отметил, что чилиец, вероятно, счел лишним посмотреть в меню и ознакомиться с ценами перед заказом.
Последние новости
"Мне не нужны реальные мужчины": женщина закрутила роман с призраком и хочет от него детей Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайные смыслы советских мультиков22
Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“38
Актеры, которые занимались сексом на съемках7
Самые сексапильные голливудские дивы3
Первые роли популярных российских актрис
Видео
01:19
У «Пиратов Карибского моря» появится продолжение
Кино
09:30
Новый клип Билана взорвал Сеть
Концерты
01:31
Неприлично откровенные бразильские сериалы
ТВ
02:40
Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“
Кино
09:01
Самые сексапильные голливудские дивы
Кино
12:44
Тайные смыслы советских мультиков
С детьми
04:40
Первые роли популярных российских актрис
Кино
05:31
Трус, Балбес и Бывалый: неожиданные факты о троице
Кино
06:31
Сиквелы, которые не подвели оригиналы
Кино
02:58
Чурикова влюбилась в режиссера-дебютанта
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение