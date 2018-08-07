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McDonald's в Москве оштрафованы на 5,5 млн рублей за нарушения
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McDonald's в Москве оштрафованы на 5,5 млн рублей за нарушения 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Свыше ста постановлений о назначении штрафов выписано сети ресторанов «McDonald’s» в Москве. Как сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, общая сумма взысканий превысила пять с половиной миллионов рублей, отмечает «Русская планета».
В ходе проверки более 40 заведений быстрого питания по всей столице были выявлены массовые нарушения требований технических регламентов и санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, кухни и складские помещения содержались в ненадлежащем состоянии, продукты хранились с нарушением температурного режима.
Нарушения обнаружены и при реализации блюд «на вынос» через окна «МакЭкспресс» и «МакАвто». К тому же, работники не проходили медицинские осмотры, им не делали прививки. В ресторанах быстрого питания не боролись с грызунами и насекомыми. Многие продукты не прошли тест по микробиологическим показателям.
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