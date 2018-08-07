Повар превращает арбуз в стейк за четыре дня 

В нью-йоркской закусочной подают сочную свинину с хрустящей корочкой… Или это все-таки арбуз?
Закусочная Ducks Eatery в Нью-Йорке специализируется на гриле, и неудивительно, что им пришло в голову расширить ассортимент и порадовать вегетарианцев… замаринованным и запеченным арбузом, который выглядит точь-в-точь как свинина.
Чтобы приготовить арбуз таким образом, сначала плод коптят в течение восьми часов, а затем маринуют четыре дня в специальном рассоле, состоящем из соли, специй и пепла. После этих процедур арбуз снова коптят восемь часов в мясном соусе с розмарином.
Блюдо пользуется особой популярностью в Ducks Eatery, и не только у вегетарианцев. Теперь все, кто заходят в закусочную, пробуют новое блюдо. И только ленивый не выложил необычный арбуз в Instagram.