Повар превращает арбуз в стейк за четыре дня

В нью-йоркской закусочной подают сочную свинину с хрустящей корочкой… Или это все-таки арбуз?

Публикация от Ducks Eatery (@duckseatery) 2 Авг 2018 в 6:02 PDT Закусочная Ducks Eatery в Нью-Йорке специализируется на гриле, и неудивительно, что им пришло в голову расширить ассортимент и порадовать вегетарианцев… замаринованным и запеченным арбузом, который выглядит точь-в-точь как свинина.

Чтобы приготовить арбуз таким образом, сначала плод коптят в течение восьми часов, а затем маринуют четыре дня в специальном рассоле, состоящем из соли, специй и пепла. После этих процедур арбуз снова коптят восемь часов в мясном соусе с розмарином.