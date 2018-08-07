Ещё
Повар превращает арбуз в стейк за четыре дня
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Повар превращает арбуз в стейк за четыре дня 

Рамблер 1 час назад
Фото: @duckseatery
В нью-йоркской закусочной подают сочную свинину с хрустящей корочкой… Или это все-таки арбуз?
Закусочная Ducks Eatery в Нью-Йорке специализируется на гриле, и неудивительно, что им пришло в голову расширить ассортимент и порадовать вегетарианцев… замаринованным и запеченным арбузом, который выглядит точь-в-точь как свинина.
Чтобы приготовить арбуз таким образом, сначала плод коптят в течение восьми часов, а затем маринуют четыре дня в специальном рассоле, состоящем из соли, специй и пепла. После этих процедур арбуз снова коптят восемь часов в мясном соусе с розмарином.
Блюдо пользуется особой популярностью в Ducks Eatery, и не только у вегетарианцев. Теперь все, кто заходят в закусочную, пробуют новое блюдо. И только ленивый не выложил необычный арбуз в Instagram.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайные смыслы советских мультиков22
Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“38
Актеры, которые занимались сексом на съемках7
Самые сексапильные голливудские дивы3
Первые роли популярных российских актрис
Видео
01:19
У «Пиратов Карибского моря» появится продолжение
Кино
09:30
Новый клип Билана взорвал Сеть
Концерты
01:31
Неприлично откровенные бразильские сериалы
ТВ
02:40
Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“
Кино
09:01
Самые сексапильные голливудские дивы
Кино
12:44
Тайные смыслы советских мультиков
С детьми
04:40
Первые роли популярных российских актрис
Кино
05:31
Трус, Балбес и Бывалый: неожиданные факты о троице
Кино
06:31
Сиквелы, которые не подвели оригиналы
Кино
02:58
Чурикова влюбилась в режиссера-дебютанта
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение