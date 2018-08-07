Сергей Собянин сообщил о реставрации одного из ресторанов Парка Горького 

Об этом мэр Москвы написал в социальной сети Twitter.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что ресторан «Кавказ» на территории столичного Парка Горького будет отремонтирован.
— Отремонтируем ресторан «Кавказ» в Парке Горького. Это объект культурного наследия, построенный в 1950-е годы, — написал Сергей Собянин в социальной сети Twitter.
Отремонтируем ресторан «Кавказ» в #ПаркГорького. Это объект культурного наследия, построенный в 1950-е годы. Максимально сохраним внешний и внутренний вид здания.
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 7 августа 2018 г.
По словам главы города, внешний и внутренний виды здания будут максимально сохранены.