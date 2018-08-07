СМИ опубликовали фотографию Сами Насери после драки в московском баре

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости Телеканал «Москва 24» опубликовал фото французского актера Сами Насери после драки в московском баре. Ранее источник в столичных правоохранительных органах рассказал, что актер и его брат Ларби в ночь на воскресенье отдыхали в баре «Войс». У них возник конфликт с одним из посетителей заведения, в результате чего Насери получил удар по лицу. Во вторник артиста успешно прооперировали в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. Сами Насери наиболее известен как исполнитель главной роли в фильме «Такси».