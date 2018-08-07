McDonald’s в Москве оштрафовали на 5,5 млн руб за нарушение санитарных норм

Компанию ЗАО «Москва-Макдоналдс» оштрафовали на 5,5 миллиона рублей за нарушения санитарного законодательства в ресторанах сети, специалисты проверили 44 заведения в десяти округах столицы, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Во втором квартале 2018 года специалистами управления Роспотребнадзора по Москве проведена плановая выездная проверка 44 ресторанов ЗАО «Москва-Макдоналдс» в десяти административных округах города Москвы. В ходе проверки проводился контроль соблюдения требований технических регламентов к изготавливаемой и реализуемой пищевой продукции и требований санитарного законодательства.

«В проверенных ресторанах выявлялись нарушения как требований технических регламентов, так и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — говорится в сообщении.

В числе основных нарушений: неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и санитарно-гигиеническое содержание производственных, складских помещений; не соответствие санитарным требованиям системы вентиляции ресторанов; несоблюдение поточности технологических процессов и другое.

При проведении проверки был отобран и исследован в аккредитованном испытательном лабораторном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» 401 образец пищевых продуктов на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза, из них 18 образцов не отвечали требованиям нормативных документов, в том числе 15 образцов — по микробиологическим показателям (салаты, сэндвичи, молочный коктейль, мороженое), три образца — по физико-химическим показателям (мороженое и минеральная вода).

«По результатам проверок ЗАО «Москва-Макдоналдс» на виновных лиц, в том числе юридическое лицо, было вынесено 107 постановлений о назначении наказания в виде штрафа на общую сумму 5,5 миллиона рублей. ЗАО «Москва-Макдоналдс» даны предписания об устранении нарушений санитарных требований и об устранении нарушений требований технических регламентов», — заключается в материале.