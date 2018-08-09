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Роспотребнадзор в Москве оштрафовал McDonald's за неверные сведения о минеральной воде
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Роспотребнадзор в Москве оштрафовал McDonald's за неверные сведения о минеральной воде 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Московское управление Роспотребнадзора оштрафовало 19 организаций, включая столичные рестораны McDonald's и супермаркеты «Перекресток», по результатам проверки качества бутилированной воды. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В частности, эксперты установили, что газированная вода Perrier и негазированная Vittel в ресторанах McDonald's «по содержанию гидрокарбонатов, сульфатов, кальция, магния, натрия не соответствовала информации, заявленной производителем на этикетке», говорится в сообщении. За введение потребителей в заблуждение ЗАО «Москва-Макдоналдс» оштрафовали на 350 тыс. рублей.
АО "Торговый дом «Перекресток» оштрафовали на 300 тыс. рублей, поскольку в магазине сети продавалась минеральная вода «Ессентуки №17» «с превышением содержания диоксида углерода, сульфатов», сообщили в московском управлении Роспотребнадзора.
Общая сумма штрафов по итогам проверки составила 758 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор оштрафовал рестораны McDonald's в Москве на 5,5 млн рублей из-за нарушений санитарных требований и технических регламентов на пищевую продукцию. В частности, производственные и складские помещения ресторанов быстрого питания были в неудовлетворительном состоянии, вентиляция не соответствовала требованиям, отсутствовали бактерицидные лампы на участках формирования готовых блюд и салатов. Кроме того, был нарушен температурный режим хранения продуктов, принципы маркировки и товарного соседства, а еда «на вынос» через окна «МакЭкспресс» и «МакАвто» реализовывалась в отсутствие деклараций о соответствии и без необходимой маркировки. Специалисты Роспотребнадзора также зафиксировали, что персонал некоторых ресторанов McDonald's в Москве не проходил медицинские осмотры и вакцинацию, а менеджмент не принимал необходимые меры по борьбе с грызунами и насекомыми.
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