В Москве выбрали лучший тартар

В течение двух недель профессиональное жюри, состоящее из ресторанных критиков, оценивало 400 тартаров в 100 лучших ресторанах Москвы.

Большинство голосов профессионального жюри получил тартар из копченой белуги и желтохвостика с текстурой огурца и цветами брокколини авторства Антона Ковалькова из ресторана «Белуга».

Кроме него в тройку лидеров вошли тартар ресторана OVO, шеф Эмануэле Поллини и ресторана «Северяне», шеф — Георгий Троян.

Во время Moscow Restaurant Week гости активно пробовали необыкновенные тартары, приготовленные шефами, и голосовали за понравившиеся на сайте gastronomic.ru.

Тройку лидеров People Choice открывает ресторан Corner cafe & kitchen (шеф Кобаяши Кацухико), второе место занял ресторан «Итальянец» (шеф Сальваторе Бурго), а приз зрительских симпатий достался Георгию Трояну, шефу ресторана «Северяне».