Ещё
В Москве выбрали лучший тартар
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Москве выбрали лучший тартар 

Itsmywine.ru 56 минут назад
Фото: Itsmywine.ru
В течение двух недель профессиональное жюри, состоящее из ресторанных критиков, оценивало 400 тартаров в 100 лучших ресторанах Москвы.
Большинство голосов профессионального жюри получил тартар из копченой белуги и желтохвостика с текстурой огурца и цветами брокколини авторства Антона Ковалькова из ресторана «Белуга».
Кроме него в тройку лидеров вошли тартар ресторана OVO, шеф Эмануэле Поллини и ресторана «Северяне», шеф — Георгий Троян.
Во время Moscow Restaurant Week гости активно пробовали необыкновенные тартары, приготовленные шефами, и голосовали за понравившиеся на сайте gastronomic.ru.
Тройку лидеров People Choice открывает ресторан Corner cafe & kitchen (шеф Кобаяши Кацухико), второе место занял ресторан «Итальянец» (шеф Сальваторе Бурго), а приз зрительских симпатий достался Георгию Трояну, шефу ресторана «Северяне».
Itsmywine.ru: последние новости
Ужин в четыре руки в Umi Oysters Хамон и сыр по специальной цене Taittinger Loft открылся в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайные смыслы советских мультиков22
Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“38
Актеры, которые занимались сексом на съемках7
Самые сексапильные голливудские дивы3
Первые роли популярных российских актрис
Видео
01:19
У «Пиратов Карибского моря» появится продолжение
Кино
09:30
Новый клип Билана взорвал Сеть
Концерты
01:31
Неприлично откровенные бразильские сериалы
ТВ
02:40
Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“
Кино
09:01
Самые сексапильные голливудские дивы
Кино
12:44
Тайные смыслы советских мультиков
С детьми
04:40
Первые роли популярных российских актрис
Кино
05:31
Трус, Балбес и Бывалый: неожиданные факты о троице
Кино
06:31
Сиквелы, которые не подвели оригиналы
Кино
02:58
Чурикова влюбилась в режиссера-дебютанта
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение