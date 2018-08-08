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Баснословный счет за кофе с водой в венецианском кафе шокировал чилийца
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Баснословный счет за кофе с водой в венецианском кафе шокировал чилийца 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
«Ничего себе два эспрессо с водой!», воскликнул 62‐летний гость венецианского кафе Lavena на площади Святого Марка, когда получил счет на 43 евро (3 167 руб). О своем опрометчивом посещении кафе Хуан Карлос Бастаманте (Juan Carlos Bustamante) рассказал на Facebook, и тут же стал международной звездой в СМИ, так как о его гастрономическом вояже написали газеты Италии, Чили, Великобритании.
«Только посмотрите, какой фурор в СМИ произвело мое сообщение о счете в 43 евро за две чашки кофе и бутылки воды по 0,25 литра в венецианском кафе», — подписал Хуан Карлос один из постов на тему в своем аккаунте.
Хуан Карлос из Сантьяго посетил кафе Lavena на площади Святого Марка в Венеции — одну из центральных туристических достопримечательностей города, где заказал две бутылки воды и две чашечки эспрессо. Счет за скромное угощение неприятно удивил гостя из Чили. Он решил поделиться туристическим наблюдением в соцсети, и тут же вызвал массу откликов и комментариев, в которых подобную ценовую политику кафе называют обыкновенным грабежом.
Однако представитель кафе заявляет, что такова плата за возможность посидеть в культовом для туристов со всего мира месте, в центре площади Святого Марка. Он отметил, что посетителей заведения предупреждают о повышенной стоимости блюд меню, но гости лишь отмахиваются на замечания официантов.
«Если вы просто хотите выпить кофе, его можно купить в баре за 1,25 евро. Если же вы хотите посидеть на улице, насладиться музыкой оркестра, посмотреть на колокольню и базилику Святого Марка, то за этот опыт придется заплатить совсем другие деньги», — приводит слова представителя Caffe Lavena британский таблоид Daily Mail.
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