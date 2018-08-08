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Роспотребнадзор оштрафовал более чем на 5,5 млн рублей московские рестораны McDonald’s
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Роспотребнадзор оштрафовал более чем на 5,5 млн рублей московские рестораны McDonald’s 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты выявили множество нарушений санитарных требований и технических регламентов на пищевую продукцию.
Роспотребнадзор оштрафовал 44 московских ресторана McDonald’s на сумму более 5,5 миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе плановых проверок специалисты выявили ряд нарушений санитарных норм в ресторанах быстрого питания McDonald’s, передает агентство «Москва».
Основные проблемы были зафиксированы на производственных и складских помещениях. Более того, нормам не соответствуют системы вентиляции, маркировка продуктов а также отсутствуют бактерицидные лампы на участках формирования блюд.
К тому же добавляется, что с нарушениями работали и окна ресторана «МакаАто», предлагающие блюда на вынос.
Финальная сумма штрафа составила 5 миллионов 554 тысячи 900 рублей.
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