Роспотребнадзор оштрафовал более чем на 5,5 млн рублей московские рестораны McDonald’s 

Специалисты выявили множество нарушений санитарных требований и технических регламентов на пищевую продукцию.
Роспотребнадзор оштрафовал 44 московских ресторана McDonald’s на сумму более 5,5 миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе плановых проверок специалисты выявили ряд нарушений санитарных норм в ресторанах быстрого питания McDonald’s, передает агентство «Москва».
Основные проблемы были зафиксированы на производственных и складских помещениях. Более того, нормам не соответствуют системы вентиляции, маркировка продуктов а также отсутствуют бактерицидные лампы на участках формирования блюд.
К тому же добавляется, что с нарушениями работали и окна ресторана «МакаАто», предлагающие блюда на вынос.
Финальная сумма штрафа составила 5 миллионов 554 тысячи 900 рублей.