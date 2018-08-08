Роспотребнадзор оштрафовал более чем на 5,5 млн рублей московские рестораны McDonald’s

Специалисты выявили множество нарушений санитарных требований и технических регламентов на пищевую продукцию.

Роспотребнадзор оштрафовал 44 московских ресторана McDonald’s на сумму более 5,5 миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе плановых проверок специалисты выявили ряд нарушений санитарных норм в ресторанах быстрого питания McDonald’s, передает агентство «Москва»

Основные проблемы были зафиксированы на производственных и складских помещениях. Более того, нормам не соответствуют системы вентиляции, маркировка продуктов а также отсутствуют бактерицидные лампы на участках формирования блюд.

К тому же добавляется, что с нарушениями работали и окна ресторана «МакаАто», предлагающие блюда на вынос.

Финальная сумма штрафа составила 5 миллионов 554 тысячи 900 рублей.