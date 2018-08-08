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Косино-ухтомцев приглашают посетить летние кафе
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Косино-ухтомцев приглашают посетить летние кафе 

Управа района Косино-Ухтомский 37 минут назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Жители и гости района Косино-Ухтомский могут провести свое свободное время в сезонных (летних) кафе. На территории района работает два таких заведения.
Одно из них функционирует при стационарном предприятии общественного питания кафе-баре «Паприка». Его можно найти по адресу: улица Рудневка, 19. Гостей приглашают попробовать блюда европейского меню, различные закуски, а также заказать прохладительные напитки.
Летняя веранда, которая выходит на Кожуховский бульвар, понравится любителям авторской армянской кухни. Она работает при стационарном кафе «Ани», расположенного на улице Рудневка, дом 1. Посетителям предлагают насладиться шашлыком из различных сортов мяса, овощами и рыбой, а также попробовать люля-кебаб, хашламу, долму. Два этих летних кафе будут работать вплоть до 1 ноября.
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