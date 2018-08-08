Ещё
Астрономический счет за кофе возмутил чилийца
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Астрономический счет за кофе возмутил чилийца 

Рамблер 2 часа назад
Фото: pixabay.com
Хуан Карлос Бастаманте был шокирован счетом в венецианском кафе за две чашки кофе эспрессо и две бутылки воды по 0,25 литра.
Чилийский турист рассказал о посещении кафе Lavena в соцсетях, после чего новость попала газеты Италии, Чили и Великобритании.
«Только посмотрите, какой фурор в СМИ произвело мое сообщение о счете в 43 евро за две чашки кофе и бутылки воды по 0,25 литра в венецианском кафе», — написал Хуан Карлос в своем аккаунте на Фейсбуке.
Подписчики поддержали возмущение чилийца, и назвали такие цены просто грабительскими. Администрация кафе заявила, что цена адекватная, так как кафе расположено в месте, которое восхищает туристов всех стран мира и является главной достопримечательностью города.
facebook.com
Причем официанты заранее говорят гостям про меню повышенной ценовой категории, но те, как правило, не воспринимают эти предупреждения всерьез.
«Если вы просто хотите выпить кофе, его можно купить в баре за 1,25 евро. Если же вы хотите посидеть на улице, насладиться музыкой оркестра, посмотреть на колокольню и базилику Святого Марка, то за этот опыт придется заплатить совсем другие деньги» — передает объяснение администрации Caffe Lavena Daily Mail.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайные смыслы советских мультиков35
Трус, Балбес и Бывалый: неожиданные факты о троице6
Актеры, которые занимались сексом на съемках9
Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“41
Редкие кадры со съемок известных фильмов2
Видео
01:19
У «Пиратов Карибского моря» появится продолжение
Кино
09:30
Новый клип Билана взорвал Сеть
Концерты
01:31
Неприлично откровенные бразильские сериалы
ТВ
05:40
Тайные факты о мультиках детства
С детьми
03:30
Кинг-Конг и чудеса анимации
Кино
08:00
Ставшие знаковыми мультики Disney
С детьми
05:06
Киноляпы, украсившие фильмы
Кино
02:59
Кто перешел дорогу Гурченко
Кино
02:40
Тайные знаки в фильме «В бой идут одни „старики“
Кино
09:01
Самые сексапильные голливудские дивы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение