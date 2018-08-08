Астрономический счет за кофе возмутил чилийца

Хуан Карлос Бастаманте был шокирован счетом в венецианском кафе за две чашки кофе эспрессо и две бутылки воды по 0,25 литра.

Чилийский турист рассказал о посещении кафе Lavena в соцсетях, после чего новость попала газеты Италии, Чили и Великобритании.

«Только посмотрите, какой фурор в СМИ произвело мое сообщение о счете в 43 евро за две чашки кофе и бутылки воды по 0,25 литра в венецианском кафе», — написал Хуан Карлос в своем аккаунте на Фейсбуке.

Подписчики поддержали возмущение чилийца, и назвали такие цены просто грабительскими. Администрация кафе заявила, что цена адекватная, так как кафе расположено в месте, которое восхищает туристов всех стран мира и является главной достопримечательностью города.

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Причем официанты заранее говорят гостям про меню повышенной ценовой категории, но те, как правило, не воспринимают эти предупреждения всерьез.

«Если вы просто хотите выпить кофе, его можно купить в баре за 1,25 евро. Если же вы хотите посидеть на улице, насладиться музыкой оркестра, посмотреть на колокольню и базилику Святого Марка, то за этот опыт придется заплатить совсем другие деньги» — передает объяснение администрации Caffe Lavena Daily Mail.