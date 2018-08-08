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В Твери гастрономический фестиваль «Вкус Верхневолжья» пройдёт на трёх площадках
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В Твери гастрономический фестиваль «Вкус Верхневолжья» пройдёт на трёх площадках 

tvernews.ru 2 часа назад
25 августа в Твери во второй раз пройдёт гастрономический фестиваль «Вкус Верхневолжья». В этом году в его рамках будут работать три разнообразные площадки и у каждой — своя специфика.
Главная площадка развернётся на площади Славы. Здесь будет обустроена настоящая стилизованная кухня, а тверичане и туристы станут на ней долгожданными гостями. С 12 до 17 часов здесь пройдёт серия кулинарных мастер-классов. Гости праздника узнают рецепты тверских блюд, научатся готовить экологически чистый сыр в домашних условиях, формировать сырную тарелку и отличать качественный продукт от подделки.
Специальное фестивальное меню с акцентом на тверскую кухню представят лучшие рестораны города. Для юных гостей будут организованы игровые площадки и специальные детские мастер-классы. В зоне отдыха расположатся гамаки, арт-объекты и фотозоны. Праздник пройдёт под аккомпанемент тверских групп.
В Заволжском районе дополнительная площадка расположится возле кафе «Викинг» (набережная Афанасия Никитина, 13). Здесь можно будет увидеть и попробовать кулинарные визитные карточки различных территорий Тверской области — повара из районов региона представят свои блюда, будет организована фотовыставка с лучшими видами городов.
Ещё одна площадка будет расположена рядом с бизнес-центром «Тверь» (Смоленский переулок, 29).
Фестиваль «Вкус Верхневолжья» впервые прошёл в прошлом году. Он собрал более 20 тысяч человек. В этом году фестиваль пройдёт в субботу, 25 августа, с 10 до 22 часов. Подробная программа будет опубликована позднее.
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