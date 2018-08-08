Уличную еду на фестивале приготовят только из местных продуктов

Калининградские шампиньоны, местные сыры, а также всевозможные рыбные блюда станут хитом приближающегося гастрономического уикенда. В этом году от пройдет с 24 по 26 августа. Городской пикник сменит место прописки. Фестиваль уличной еды будет ждать своих поклонников не на острове Канта, как обычно, а на площадке у Дома Совето. Участниками станут около полусотни рестораторов, в том числе гости из Польши, Белоруссии и Италии. По словам организатора, «пропуском» для участия в фестивале станет использование местной продукции. Организаторы видят в этом массу плюсов, прежде всего свежесть компоненов и привлекательную стоимость.