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Уличную еду на фестивале приготовят только из местных продуктов
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Уличную еду на фестивале приготовят только из местных продуктов 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Калининградские шампиньоны, местные сыры, а также всевозможные рыбные блюда станут хитом приближающегося гастрономического уикенда. В этом году от пройдет с 24 по 26 августа. Городской пикник сменит место прописки. Фестиваль уличной еды будет ждать своих поклонников не на острове Канта, как обычно, а на площадке у Дома Совето. Участниками станут около полусотни рестораторов, в том числе гости из Польши, Белоруссии и Италии. По словам организатора, «пропуском» для участия в фестивале станет использование местной продукции. Организаторы видят в этом массу плюсов, прежде всего свежесть компоненов и привлекательную стоимость.
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