Ведущий СТС накормил голливудских звёзд

Известный шеф-повар, ведущий и автор книг Александр Белькович покажет, как сделать необычные блюда из простых ингредиентов, сезонные деликатесы их летне-осенних продуктов, а также даст море полезных советов домохозяйкам и любителям кулинарного искусства.

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Звезды 90-х воссоединились в сериале СТСТелеканал СТС приступил к съемкам нового комедийного сериала «90-е. Весело и громко». «Я всегда считал себя народным поваром, потому что обожаю шумные застолья, вкусную и полезную еду, приготовленную из обычных продуктов. Честно говоря, «ПроСТО кухня» — моя большая гордость, поэтому каждый сезон мы стараемся сделать ярче, круче и увлекательней для зрителей разных возрастов и интересов», — рассказал Александр.