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Ведущий СТС накормил голливудских звёзд
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Ведущий СТС накормил голливудских звёзд 

Teleprogramma.pro 38 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известный шеф-повар, ведущий и автор книг Александр Белькович покажет, как сделать необычные блюда из простых ингредиентов, сезонные деликатесы их летне-осенних продуктов, а также даст море полезных советов домохозяйкам и любителям кулинарного искусства.
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Звезды 90-х воссоединились в сериале СТСТелеканал СТС приступил к съемкам нового комедийного сериала «90-е. Весело и громко». «Я всегда считал себя народным поваром, потому что обожаю шумные застолья, вкусную и полезную еду, приготовленную из обычных продуктов. Честно говоря, «ПроСТО кухня» — моя большая гордость, поэтому каждый сезон мы стараемся сделать ярче, круче и увлекательней для зрителей разных возрастов и интересов», — рассказал Александр.
В новых выпусках телеведущий с командой шоу переедет на открытую кухню в московском торговом центре, куда прихватит свой нож-талисман. Кстати, с помощью любимого инструмента Александр готовит блюда и для президентов, и голливудских знаменитостей: «Среди моих гостей были Ашер, Джеки Чан и многие другие известные спортсмены, актёры и политики. Конечно, в такие моменты немного нервничаешь, но, когда начинаешь готовить, страх уходит. Тем более, звёзды обожают простую еду — например, Мадонна любит пиццу „Маргариту“, а Том Круз предпочитает пасту карбонару».
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