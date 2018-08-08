Геннадий Онищенко: «Макдоналдс» должен отказаться от мусорного питания

Геннадий Онищенко. «В работе ресторанов »Макдоналдс" очень много системных проблем. Они лежат в области персонала, внутреннего контроля и технологического оборудования, которое пора менять", — заявил в прямом эфире программы «60 минут» заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора

Он подчеркнул, что линейка продукции «Макдоналдса» содержит так называемое мусорное, не свойственное нашей культуре питание. Главным отрицательным примером Онищенко назвал картошку фри, которая вызывает ожирение у детей. «Если уж они пришли на наш рынок, то должны подстраиваться под нашу систему питания», — заявил парламентарий.

Он отметил, что проверки «Макдоналдса» проводятся ежегодно. Так, по результатам проверки в 2017 году «Макдоналдс» оштрафовали на 14 миллионов рублей, в этом году — на 5,5 миллиона рублей. Онищенко обратил внимание, что проверка была плановая, руководство ресторанов быстрого питания о ней знали, тем не менее, в 44 ресторанах сети были выявлены многочисленные нарушения.

В частности, неудовлетворительным оказалось санитарно-техническое состояние и санитарно-гигиеническое содержание производственных и складских помещений. Также сообщалось, что не соответствовали нормам системы вентиляции, не соблюдалась поточность технологических процессов, отсутствовали бактерицидные лампы на участках приготовления блюд и салатов.

Кроме того, в «Макдоналдсах» продавали продукцию, выпущенную с нарушениями температурного режима хранения, а также с неполной маркировкой. При этом нарушались требования к прохождению медосмотров и вакцинации персонала, качество уборки помещений оставляло желать лучшего, не принимались меры по предотвращению проникновения в производственные помещения грызунов и насекомых.