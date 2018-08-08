Где остановиться в Будапеште: отель Kempinski Hotel Corvinus

Отправляясь в столицу Венгрии — Будапешт, останавливайтесь только в центре. Это лучший способ прочувствовать этот невероятной красоты город. В центральном районе столицы можно найти множество отелей и апартаментов: от самых недорогих до роскошных. Мы советуем выбирать вариант с лучшим видом на город. В отеле Kempinski Corvinus Budapest практически все номера могут похвастаться завидной панорамой. Окна сьютов выходят на живописный парк Erzsébet и тихие улицы возле него. Наслаждаться видом после долгой прогулки по Дунаю — бесценно. А если заказать поздний ужин из ресторанов при отеле прямо в номер — бесценно вдвойне. Для любителей аутентичности — тут богатое меню венгерской кухни. Но это не все, что предлагает пятизвездочный отель знаменитой сети.

Расположение

Kempinski Corvinus находится в 700 метрах от Цепного моста, соединяющего две части города — Буду и Пешт. Рядом с отелем находится и базилика Святого Стефана — крупнейший храм во всей венгерской столице. В Государственный оперный театр из отеля вполне можно дойти пешком, даже, как полагается по дресс-коду, на каблуках и в платье. Национальный музей Венгрии тоже в пешей доступности — идти минут десять по самому красивому маршруту. Ну а если вы предпочитаете туры — рядом с отелем множество офисов турагентств, которые предложат вам интересные экскурсионные маршруты.

Kempinski Corvinus Номера

Как мы упоминали ранее, в комнатах Kempinski Corvinus Budapest, действительно, лучший вид на город. Отель предлагает несколько типов номеров: от улучшенного и улучшенного премиума до гранд делюкса и экслюзивных сьютов. Последние рекомендуем бронировать заранее — они самые роскошные и постоянно забукированы. Каждый номер отличается метражем и обстановкой. Во всех номерах, как и полагается пятизвездочному рангу, есть все: от телевизора до принадлежностей для душа и мини-бара. В некоторых номерах стоит капсульная кофемашина.

Кроме того, в апреле 2018 года 27 номеров и 10 сьютов на пятом, шестом и седьмом этажах были полностью преображены. Дизайном всей этой красоты занимался Алекс Кравец — знаменитый британский архитектор. Номера обрели мягкую цветовую палитру: здесь и приглушенный серый, и немного золота с платиной. Это не вычурная и помпезная роскошь, а разумный и элегантный дизайн, выполненный со вкусом.

Kempinski Corvinus Спорт и релакс

Для тех, кто не желает отходить от спортивного графика даже в путешествиях (и правильно делают), в отеле есть спортивная зона с тренжерным залом и бассейном. Тут и беговая дорожка, и велотренажеры, и прочие необходимые снаряжения для самых усиленных тренировок. Зал открывается с шести утра и работает до десяти вечера. Жаворонкам особенно повезло. Можно устроить пробежку или разминку как раз до завтрака. А можно поплавать в бассейне — это, пожалуй, лучшее начало дня.

В отеле также работает и SPA зона. Тут и сауна, и массажный кабинет, и прочие прелести жизни. До сентября 2018 года зона SPA закрыта на реновацию, чтобы к бархатному сезону открыть двери для гостей Будапешта и порадовать новым улучшенным обличием. А вот услуги массажа, различные уходовые процедуры будут доступны даже в этот реновационный период. Стоимость процедур по меркам пятизведочных отелей — прекрасная. В среднем — 70 евро за функциональную процедуру на отменной косметике.

Kempinski Corvinus Гастрономия

Самое вкусное начинается с завтрака. Для гостей накрывают столы щедро, как и принято в Венгрии. Меню разнообразное: от традиционных деликатесов до привычных омлетов, пашотов и бенедиктов. Найдут для себя подходящий завтрак и те, кто придерживается диетического питания. Йогурты без сахара, белковые блюда — все это тоже есть. Кроме завтрака тут и прекрасные бранчи, на которые любят захаживать местные жители — и это положительный знак. В отеле представленно сразу несколько гастрономических точек: ÉS Bisztró c венгерской кухней, бар и ресторан Nobu с лучшими роллами в городе, кофейня с уютным интерьером для встреч и Blue Fox The Bar, где можно расслабиться вечером с бокалом вина или необычным коктейлем — классная музыка прилагается. Ну а для интровертов всегда доступен room service. Только закажите, и вам все доставят прямо в номер.

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