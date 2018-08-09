На веранде сырного ресторана Ирины Ходзинской Cheese Connection на Лесной открылся pop-up-бар Mono с моносортовыми винами. Веранда спрятана справа от входа в заведение, поэтому гула машин почти не слышно. Как и музыки — на открытой площадке ее игнорируют, от этого в будни, когда гостей хоть шаром покати, тишина.
Временный бар, который просуществует до конца лета, интересен винной картой сомелье Елены Догузовой — она 11 лет работает в проектах Ходзинской, пишет «Афиша Daily». Каждые три недели Елена подбирает новые вина, и все они произведены из одного сорта винограда: в начале лета был шардоне, потом совиньон, в эти выходные заканчивается период рислинга, после него начнутся три недели гевюрцтраминера. На заметку — перед запуском новой карты нераспроданные бутылки отдают по себестоимости. В воскресенье есть возможность унести домой полусухой китайский рислинг по закупочной цене, то есть дешевле, чем 2450 рублей. Половину вин наливают по бокалам — это восемь позиций из восемнадцати.
К винам шеф-повар Алексей Айзен разработал меню, оно действует только на веранде, но заказывать по нему мы не советуем. Закуски приносят в фужерах, на подстилке из рисовой бумаги или жесткой малиновой пастилы. Срачателлу вместе с сублимированной малиной или холодный лосось терияки есть неудобно — содержимое нужно выковыривать из тонкого горлышка бокала. Салат из халуми, жаренного в меду, — два ломтика сыра, горка зелени и клубника, отставшая от сезона. Розовое ризотто — каша из свеклы, украшенная уставшей зеленью. С винами вышло удачнее.
Адрес: ул. Лесная, 9