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В грузинском кафе Хабаровска сальмонеллу не нашли
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В грузинском кафе Хабаровска сальмонеллу не нашли 

Хабаровский край сегодня 5 часов назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю обнародовало промежуточные результаты эпидемиологического расследования по случаю отравления участников свадебного застолья в краевой столице. ИА «Хабаровский край сегодня» ранее сообщало, что горожане в социальных сетях написали о госпитализации нескольких гостей свадьбы в одном из популярных ресторанов грузинской кухни. Двое человек были после вечеринки оказались в больницах с подозрением на сальмонеллёз, хотя сами пострадавшие рассказывали о большем количестве заболевших.
— Информация о массовом отравлении не подтвердилась. Количество пострадавших не увеличилось: по данным мониторинга, к медикам за помощью обратились 2 человека, — отметила пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Анастасия Судакова. — Предварительный диагноз «сальмонеллёз», поставленный одной из пациенток и основанный на её жалобах, не подтвердился. При лабораторных исследованиях от больных не выделено сальмонелл и иной патогенной микрофлоры.
Как ранее сообщил ИА «Хабаровский край сегодня» директор ресторана «Сациви» Евгений Бару, на время эпидемиологического расследования в учреждении отказались от приготовления блюд из кур и яиц. Однако сотрудники Роспотребнадзора в лаборатории не нашли следов патогенной микрофлоры в продукции на предприятии общепита.
Возможно, в день свадьбы гости угощались не только в «Сациви», но и покупали еду в других заведениях, ели приготовленное дома. Роспотребнадзор продолжает эпидемиологическое расследование этого инцидента. Однако, кафе грузинской кухни, с точки зрения специалистов, в отравлении участников свадьбы не виновно.
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