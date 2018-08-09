Летний фестиваль SET-O-MANIA в ресторане «Бочка»

С 1 августа в ресторане «Бочка» стартовал летний фестиваль Set-o-Mania, который продлится до конца месяца. Шеф заведения, Игорь Бедняков разработал два очень вкусных сета: один — для фанатов мясных блюд, другой — для любителей рыбы и морепродуктов. Летний фестиваль SET-O-MANIA в ресторане «Бочка»Первый сет мастера открывает пломбир из печени молочного теленка с мангово-имбирным мармеладом и брусничным соусом. Второе блюдо этого сета — «Дэнвер-стейк» с томатно-ореховой пастой, терпким соусом из красного вина и пикантным горчичным «Шантильи». На десерт шеф-повар «Бочки» предлагает классическое австралийское пирожное «Рокки Роуд» с необычным свекольно-цитрусовым щербетом и свежими ягодами.

Второй сет — это оригинальный летний крабовый салат с имбирным соусом и муссом из киви и авокадо; и золотистоий спар под маковой корочкой с топленым, сгущенным молоком в качестве горячего блюда. Завершает сет аппетитный десерт — террин из груши с пеной из облепихи и лесными ягодами. Стоимость каждого сета — 1850 рублей. В качестве комплимента к каждому сету подается

коктейль

Le Grand

Fizz.