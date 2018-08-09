6 ресторанов для похода с семьей в Петербурге

Фамильные кланы голосуют за дружбу народов — русскую, грузинскую и французскую кухню.

Seize the Impress в «Бертгольд Центре»

Гражданская ул., 13–15

Алена: «Обожаю вкусно поесть, но все вкусное вредно. Будь моя воля, каждый день на завтрак ела бы блины, на обед окрошку — тазиками! Но по утрам у меня каша на воде, а днем — белки, клетчатка и никаких углеводов. При этом я мясоед, поэтому в Петербурге одно из самых любимых мест — „Тартар-бар“, с первого визита покорили их карпаччо и севиче». Алексей: «Я фанат индийской кухни, как, впрочем, и азиатской в широком смысле. Недавно открыли для себя с Аленой Subzero на Рубинштейна, и за Азией ходим туда». Алена и Алексей: «Seize the Impress — место отличное, новое для нас. Современная, модная, творческая атмосфера, похожая на европейскую. Сразу видно, что ходит сюда правильная молодежь, здесь отовсюду веет здоровьем. И еда, которую мы попробовали, вкусная и полезная. Сырники из тофу — хит».

Ксения Малич, искусствовед

Kroo Cafe

Суворовский пр., 27

Профранцузское бистро с детским комбо: комнатой, меню и няней по выходным

«За много лет ресторан, куда мы ходим с дочкой Машей, ни разу не подвел: здесь хорошо и спокойно поужинать, и быстро позавтракать, стабильная еда и качественный сервис. Утром обязательно берите пшенную кашу с печеной тыквой и медом, гранолу с фруктами и йогуртом и сырники из домашнего творога — всем этим, кстати, тут кормят с 8.00 до 12.00, а в субботу и воскресенье — до 16.00».

Катя Бокучава, ресторатор

«Миндаль» на «Чернышевской»

Пр. Чернышевского, 5

Грузия от легендарного повара Маруси, где в детской комнате играют в PlayStation

Никогда не поклонялась грузинской кухне — к хинкали требовала вилку и сметану. Но у Марины Наумовой я научилась их есть и распробовала — гарантирую, что они вкуснее, чем в Грузии. Ходим за ними с дочкой Умой и сыном Давидом. Еще в лучшем виде Марина исполняет долму и эларджи, которую еще называют гоми или мамалыга. На родине блюда считается дурным тоном есть эту желтую крупу, а я люблю — с копченым сулугуни и соусом баже».

«Ботаника»

Ул. Пестеля, 7

Если приучать детей к ЗОЖ, то только в старейшем вегетарианском ресторане города

Мое любимое место — в двух шагах от Летнего сада: я хорошо знаком с владелицей Мариной Алби и шеф-поваром Дилраджем Сингхом и знаю, что у них на кухне всегда чисто, продукты высшего качества, а еду готовят с добрым сердцем и чистыми помыслами. В кафе царит сочетание уюта, опрятности и вкуса — это привлекает и не надоедает. Мои фавориты — овощи под ореховым соусом с рисом и жареным адыгейским сыром в специях и знаменитая бобовая похлебка дал махани».

«Центральный»

Суворовский пр., 62

Ресторация, которую полюбит ваша бабушка, — с оливье и чебуреками по ГОСТу

Если хочется ностальгии или встретиться с друзьями — еду к Леониду Гарбару в русско-советский ресторан у Смольного. Заказывайте духовитого цыпленка табака с хрустящей корочкой и сало с хреном и горчицей — за ними я, бывало, заезжала поздно вечером и брала домой — в промежутках между четырьмя постами, которых придерживаюсь».

«Марчелли’s»

Невский пр., 43

Сеть демократичных городских кафе с домашней пастой и детской кулинарной школой

В целом, в городе появилось много мест, где можно вкусно поесть, но пиццу я люблю из «Марчелли’s» — один из ресторанов находится на Невском проспекте рядом с нашим модным домом. Обычно заказываем по телефону — выбор у них огромный, есть и пепперони, и с моцареллой буффало, и барбекю с курицей и беконом, но чаще всего заказываем «Четыре сыра». Еще хорош теплый салат с печенью цыпленка — с томатами черри и вешенками».