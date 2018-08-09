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Томск хочет забрендировать кашу из топора
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Томск хочет забрендировать кашу из топора 

sibnovosti.ru 4 минуты назад
Фото: sibnovosti.ru
На предстоящем «Празднике топора» в Томске пройдет конкурс на самое вкусное блюдо «Каша из топора». Как пишет Vtomske, об этом в четверг рассказал заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. По словам чиновника, регион хочет «создать уникальный рецепт» блюда и «забрендировать его».
— «Каша из топора» должна стать одним из брендов «Праздника топора», а может и ресторанов Томской области, чтобы не только в эти пять дней можно было попробовать такую кашу, а всегда приехать в Томск и насладиться металлическим вкусом каши, — заявил Андрей Кнорр.
Пользователи интернета отнеслись к экзотическому блюду «с металлическим привкусом» настороженно. Обсуждая новость, они вспомнили «Праздник топора» в августе 2017 году, который стал печально известен массовым отравлением его участников. Впрочем, в этом году, как отмечает РИА «Томск», поставки продуктов для очередного фестиваля «Праздник топора» пищевики будут согласовывать с региональным управлением Ропотребнадзора. Безопасность на мероприятии ежедневно будут обеспечивать 100 полицейских совместно с волонтерами и работниками ЧОП. По предварительной оценке, фестиваль посетят около 150 тыс. человек.
Фото: pixabay.com
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