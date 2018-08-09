Где вкусно поесть в Москве

Завтрак, обед и ужин — три кита, на которых держится день гурмана. В новом гастрономическом обзоре FashionTime.ru — инстаграмные завтраки, обеды «Собери сам» и морской ужин в четыре руки.

Завтрак в Dante Kitchen+Bar

Ресторан Dante Kitchen+Bar на Кузнецком мосту открылся не так давно, но уже успел стать знаковым местом в столице. А теперь здесь появились и завтраки, и есть несколько причин попробовать здесь утреннее меню. Во-первых, по выходным вам предложат бокал игристого в подарок. Во-вторых, блюда словно созданы для Instagram. Что заказывать? Например, домашнюю запеканку с муссом из белого шоколада, ягодами и малиновой пудрой; овсянку с пряной грушей и ванилью; асаи боул со свежими ягодами, бананом и гранолой; ньокки с сыром Таледжио, хрустящим яйцом пашот и соусом песто.

Кроме этого, глазунью, пашот, скрэмбл или омлет из трех яиц можно самостоятельно «собрать», выбирая ингредиенты на свой вкус.

Когда: по будням с 09:00, по выходным с 10:00 до 14:00.

Где: ул. Кузнецкий мост, д. 3.

Обед в Go East by Lamberti

Ресторан современной паназиатской кухни Go East by Lamberti открылся на месте Litro рядом с метро Белорусская. Меню — обширное, включает как привычные блюда вроде суши, роллов, так и интересные позиции со смелыми вкусовыми сочетаниями. Надо пробовать! Начать знакомство с рестораном рекомендуем с бизнес-ланча, который ввели совсем недавно.

Меню ланчей имеет говоряще название «Собери сам». Обед из трех блюд на выбор будет стоить 799 руб., а два блюда обойдутся в 599 руб.

Обеденное меню состоит из закусок (фиолетовая капуста; брокколи/мисо соус; шиитаки/кунжутный соус; кукуруза/жареный корень сельдерея), супов (суп с пекинской уткой/лапша сомен; рыбный бульон/ африканский сом/зелень; удон с курицей терияки/пак чой; мисо суп/шитаки /тофу) и горячих блюд (цыпленок терияки/пак чой; сибас/томаты/базилик/фенхель; поке с говядиной/соус из запеченных перцев; поке с куриным бедром; сибас мисо/картофельное пюре/фенхель).

Кроме того, можно заказать боулы: с лососем (720 руб.), удон (590 руб.), с говядиной (690 руб.), овощной (540 руб.)

Когда: С 12:00 до 16:00 по будням.

Адрес: ул. Большая Грузинская, д. 69.

Ужин в Umi Oysters

Мы уже писали про поп-ап проект Fish Chain. Шеф-повар Fish Chain Дмитрий Погорелов вместе с шеф-поваром Umi Oysters Евгением Мещеряковым проведут ужин в четыре руки. Мещеряков уже был в гостях у Погорелова, и их совместный ужин оценили все присутствующие. Уже тогда стало известно, что Погорелов нанесет ответный визит. Umi Oysters — это культовое место для любителей устриц, поэтому можно не сомневаться, что предстоящий рыбный ужин пройдет на ура. Ужин будет состоять из шести подач и особых комплиментов:

устрица умэбоси, корзинка чука и хамачи с лисичками;мурманский гребешок;томатный гаспачо с ломтиком чипсов из каперсов и киноа;креветки по-калифорнийски с рисом;зубатка, томленная с томатами и сливой умэбоси;чизкейк унаги с дыней.

Когда: 16 августа в 19:00, необходимо резервировать стол заранее.

Где: Рождественский б-р, д. 1 (2 этаж Центрального рынка).

Стоимость ужина: 4 000 руб.